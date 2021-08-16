Gözünün bozuk olduğunu gösteren işaretler

Okurken veya televizyon seyrederken başını sürekli bir yöne çevirme.

Okulda tahtayı netleştirebilmek ve yazılara odaklanabilmek için sürekli kendini zorlama sonucu oluşabilecek sık baş ağrısı şikayeti.

Sık sık göz kırpma, gözlerini kısma ya da ovalama.

Okur veya yazarken çok yakından bakma.

Satır kaydırma veya sürekli parmakla takip etme.

Kısa sürede dikkat dağılması veya dalgınlaşma. Gördüğünü netleştirme çabası ile yorgun düşme.

Oyun oynarken topu tutma, ayakkabı bağlama veya düğme ilikleme gibi el-göz koordinasyonu gerektiren işlerde zorlanma.

PANDEMI YÜZÜNDEN ÇOCUKLAR MIYOP OLDU

Bu tür şikayetleri olan çocuklar bilgisayarlı ya da retinoskopi denilen göz muayenesinden geçirilir. Göz genişletici damlalar kullanılarak yapılan muayene sonucunda çocukta miyop, hipermetrop, astigmat olup olmadığı tespit edilir. Pandemi döneminde miyopi (uzağı görememe) sorununda artış oldu. Eskiden miyopi başlangıç yaşı ortaokuldu, fakat pandemide ekran maruziyetinin artışıyla artık bu sorunu ilkokul öncesinde görmeye başladık. Basit miyopi başlayınca 20-25 yaşına kadar artabilir. Bu arada çok yakından uzun süreli ekran kullanımı ile çocuklarda gözlerde kayma (genellikle içe kayma) sıklığı da arttı.

MIYOPI HIZINI YAVAŞLATMAK IÇIN

Küçük ekranlara en az 25-30 cm uzaktan, büyük ekranlara ise 50-60 cm uzaktan bakılmalı.

Ekran kullanırken 25 dakikada bir molalar verilmeli, uzaklara bakılmalı, göz kapakları kapatılıp nemlendirilmeli ve dinlendirilmeli.

Molalarda ekranlı başka bir alet kullanılmamalı. Tercihen dış mekan aktiviteleri yapılmalı.

Haftada en az 10-14 saat güneş ışığının sağlıklı olduğu saatlerde dış mekanda zaman geçirilmeli.

GÖZLÜK SEÇİMNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Gözlüğü gözüne taktığı zaman çocuğun gözü camın ortasına gelecek şekilde olmalı.

Çok hareketli olduğu yaş dönemlerinde kemik çerçeveli gözlükler tercih edilmeli.

Kucakta olan ve puset kullanan çocuklarda arkası lastikli gözlükler kullanılmalı.

Okul dönemindeki çocuklarda ekran kullanım süresi arttığı için camlara mavi ışık koruma özelliği eklenmesinde fayda var.

RUTİN KONTROLLERİ İHMAL ETMEYİN

Çocuklar doğumdan sonraki rutin pediatri muayenelerinde anormal bir durum olmasa da ilk 6 ay-1 yaş aralığında, 3 yaşında ve 6 yaşında göz muayenesinden geçirilmeli.





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