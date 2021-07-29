Kaktüsü andıran fakat detaylarıyla güzellik katan gözyaşı çiçeği dış mekanınızı güzelleştiren harika bir çiçek. Peki, gözyaşı çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır? Özellikleri nelerdir? Gözyaşı çiçeği hikayesi nedir?

GÖZYAŞI ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Gözyaşı çiçeğinin bakımı hakkında dikkat etmeniz gereken birkaç püf nokta var. İç mekanda bakıldığında hava ihtiyacı iyi karşılanmalıdır. Ama en hızlı ve güzel gelişimi dış mekanda bakarak elde edebilirsiniz.

Kısa sürede bitkinizin büyümesi için bol aydınlık ve güneşi gün içinde az da olsa görebileceği bir konumda bakmanız yeterli olacaktır.

Bakımını eksiksiz gerçekleştirirseniz yaprak kenarlarında oluşan minik bitkilerinizde bir o kadar çok çıkacaktır.

Nisan ayında bitki eğer uygun ortam sıcaklığını yakalarsa çiçeğini açar. Suyu bünyesinde tutmayan toprak tercih edilmelidir. Ayrıca hava almayı seven bir bitki olduğu için iç mekanda bakılacaksa eğer hava delikleri geniş ve birden fazla olan saksı tercih edilmelidir.

Sulaması toprak nemi kontrol edilerek yapılmalıdır. Sulama yaparken yaprakların üstünden değil toprağa doğru sulama yapılmasına dikkat edilmelidir. Ve suyun miktarı kontrollü şekilde verilmelidir.

GÖZYAŞI ÇİÇEĞİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Gözyaşı bitkisinin yaprak kenarlarında oluşan minik filizleri özellikle çocuklardan ve hayvanlardan uzak tutmak gerekir. Bu minik filizlerin zehirleme özelliği olduğu için öldürücü olmasa da bir kaç gün sizi hasta edebilecek etkiye sahiptir.

GÖZYAŞI ÇİÇEĞİNİN HİKAYESİ NEDİR?

Bilinen bir hikayesi yoktur.



