Bazı kelimelerin bitişik mi yoksa ayrık mı yazılacağı merak konusu oluyor. Bu kelimelerden birisi de gözyaşı. Peki, gözyaşı nasıl yazılır? TDK'ya göre Gözyaşı kelimesinin doğru yazılışı...

GÖZYAŞI NASIL YAZILIR?

Türkçe kelimeler arasında yazılışı ile ilgili en çok tereddütte düşülen kelimeler arasında gözyaşı kelimesi yer alıyor. Bazı kişiler bu kelimeyi ayrı yazarken bazıları da bitişik yazmayı tercih ediyor. Pek çok insan internette bu kelimenin doğru yazılışının “göz yaşı” mı yoksa “gözyaşı” mı şeklinde yazıldığını öğrenmek için araştırma yapıyor. Fakat bu kelimenin dilimize göre doğru yazılışı “gözyaşı” şeklinde bitişik yazılmasıdır.

TDK'YA GÖRE GÖZYAŞI KELİMESİNİN DOĞRU YAZILIŞI

Ülkemizde en çok araştırılan ve yazılışı en çok merak edilen kelimelerden birisi de “gözyaşı” kelimesidir. Dilimizde bu kelime bitişik bir şekilde “gözyaşı” şeklinde yazılır. Bu kelimeyi “göz yaşı” şeklinde ayrı yazmak doğru değildir. Yazım yanlışı yapmamak için kelimeyi bitişik yazmak gerekir. Kelimenin yanlış yazılmasını önlemek için TDK yazım kılavuzundan yararlanabilirsiniz.

Göz yaşı: Yanlış

Gözyaşı: Doğru



