Bergüzar Korel, gözyaşları içinde çektiği videoda SMA hastası çocuklar için ilaç alınamadığını belirterek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yardım istemişti. Korel paylaştığı yeni bir video ile kendisini arayan Koca’nın bu sorunu çözdüğünü belirterek ilaçların temin edileceğini açıkladı “Çocuklarımıza kayıtsız kalmayan Bakanımız Fahrettin Koca’ya teşekkür ederim. Babacan tavrı ve çocuklarımızı sahiplendiği için çok teşekkür ederim."





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