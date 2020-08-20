Magazin Gözyaşları içinde yardım istemişti! Bergüzar Korel'den Fahrettin Koca'ya teşekkür

Gözyaşları içinde yardım istemişti! Bergüzar Korel'den Fahrettin Koca'ya teşekkür

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Gözyaşları içinde yardım istemişti! Bergüzar Korel'den Fahrettin Koca'ya teşekkür

Oyuncu Bergüzar Korel sosyal medya hesabından SMA hastası çocukların ilaçlarını daha kolay bulabilmeleri adına yetkililere çağrıda bulunmuş, "Yalvarıyorum sesimi duyun" diyerek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gözyaşlarına hakim olamamıştı.

20 Ağustos 2020, Perşembe 01:04 Son Güncelleme:
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Bergüzar Korel, gözyaşları içinde çektiği videoda SMA hastası çocuklar için ilaç alınamadığını belirterek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yardım istemişti. Korel paylaştığı yeni bir video ile kendisini arayan Koca’nın bu sorunu çözdüğünü belirterek ilaçların temin edileceğini açıkladı “Çocuklarımıza kayıtsız kalmayan Bakanımız Fahrettin Koca’ya teşekkür ederim. Babacan tavrı ve çocuklarımızı sahiplendiği için çok teşekkür ederim."

https://www.instagram.com/tv/CEFNUZUJoSt/?utm_source=ig_web_copy_link


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