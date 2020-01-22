Her yıl Salzburg’da düzenlenen “Grandi Voci Uluslararası Şan Yarışması” bu yıl ilk kez 22-25 Ocak tarihleri arasında Sabancı Vakfı ve Sakıp Sabancı Müzesi’nin desteğiyle İstanbul’da düzenleniyor.

20. yüzyılın en önemli mezzo sopranolarından biri olarak kabul edilen Amerikalı sanatçı Grace Bumbry’nin öğreticiliğinde opera sanatçıları için bir masterclass düzenlenecek. Sanatçının masterclass süresince çalıştırdığı opera sanatçıları, 28 Ocak Salı günü the Seed’de Grace Bumbry yöneticiliğinde bir konser verecek.

Dünyaca ünlü opera sanatçıları İstanbul'a geliyor

2008 yılında, Salzburg Oper im Berg Festivali, Opernfestspiele Schloss Amerang ve Danimarka’daki Skive Opera Festivali’nin kurucusu bas Ingo Kolonerics tarafından başlatılan Grandi Voci Şan Yarışması’nın jürisi, Ingo Kolonerics, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürü ve Sanat Yönetmeni Suat Arıkan, Pavarotti ile de çalışmış olan İtalyan şef Stefano Seghedoni, 2012 yılında Metropolitan operasında çalışmış İtalyan Şef Patrick Murray, Marco Jezzi Bernardi (BJM Management) ve dünyaca ünlü opera sanatçısı soprano Grace Bumbry’den oluşuyor.

Birinci Salzburg'un opera ve konser etkinlerinde yer alacak

Yaş sınırı olmaksızın tüm milletlerden opera sanatçılarına açık olan yarışmaya bu yıl 120’den fazla kişi başvurdu. Yarışmanın birincilik ödülü 30.000 TL, ikincilik ödülü 15.000 TL, üçüncülük ödülü ise 10.000 TL olarak belirlendi. Yarışmanın birinci ve ikincisi aynı zamanda Salzburg Aula'da Oper im Berg Festival, Salzburg' un opera ve konser etkinlerinde yer alma şansı kazanacaklar.

Grace Bumbry kimdir?

Garce Bumbry, 1937 yılında ABD’de doğmuştur. Kariyerine mezzo soprano olarak başlayan Bumbry, Boston Üniversitesi ve Northwestern Üniversitesi'nde eğitim aldı.

İlk konserini, henüz 22 yaşındayken Londra Wigmore Hall'da verdi. 1960'da ilk kez Verdi’nin Aida operasında Amneris rolünü söyledi. 1961'de, Almanya'daki Bayreuth Wagner Festivali’nde “Tannhäuser” dan Venüs rolünü söyleyen ilk siyah şarkıcı oldu.

Viyana Devlet Operası, Paris Palais Garnier, La Scala, Buenos Aires Tiyatrosu, Chicago Lirik Operası, Metropolitan Operası operalarında söylemiş, Salzburg Festivali ve Verona gibi festivallerde en önemli şeflerle çalışmıştır.

Avusturya'dan 4 Fahri Doktora derecesi, Kammersängerin unvanı, Fransa'da hem l'Officier des Arts et Lettres hem de Commandeur des Arts et Lettres unvanlarına sahiptir.

İtalya'da ilk kez seslendirdiği “Norma” operasından dolayı Vincenzo Bellini Ödülü’nün yanı sıra İtalyan operasına yaptığı olağanüstü katkılarından dolayı Giuseppe Verdi Ödülü'ne layık görüldü.

2009 yılında Barack Obama'dan yaşam boyu başarısından dolayı Kennedy Center Onur Ödülü'nü aldı.

2012'de Berlin'de Deutsche Oper'de Bernstein’ın Candide'sındaki Yaşlı Kadın'ı seslendirdi. Üniversitelerde ve çeşitli kurumlarda ustalık sınıfları vermektedir. Dünyaca ünlü şan yarışmalarının jüri üyesidir.