Grace Kinstler: Görüntüme takılmayın, sesimi dinleyin

"İnsanlar hep eski normlara bağlı kalmak istiyor. Eğer büyük beden biriyseniz şunu ya da bunu yapamayacağınızı söylerler. Ya da şunu ya da bunu giymemeniz gerektiğini savunurlar. Ben buna katılmıyorum."













Bu sözler katıldığı müzik yarışmasında sesiyle dikkatleri üzerine çeken ancak görüntüsü nedeniyle daha fazla konuşulan genç şarkıcı Grace Kinstler'a ait.

BEDENSEL POZİTİVİZM

Kinstler, katıldığı American Idol adlı ses yarışmasını üçüncü tamamlayarak hem kendisi şaşırdı hem de hayranlarını üzdü. Fakat o yarışma sayesinde son yıllarda gösteri dünyasında çok konuşulan bir konunun bir kez daha masaya yatırılmasını sağladı.

ÇOK DESTEK GÖRDÜ

Genç şarkıcı yarışmayla adından söz ettirmeye başladığı ilk anda aynı zamanda görüntüsüyle de sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Bu mecrada, aslında sesiyle ve sahne performansıyla konuşulması gereken genç kadın, görüntüsüyle konuşulmaya başlandı. En çok tartışılan konu da Grace Kinstler'ın fizilkel görünümü ve giyim tarzıydı. Birçok kişi onu kendi bedenine uygun giyinmemekle suçladı. Hatta eğer bu şekilde giyinmek istiyorsa, önce bir spor salonuna gitmesi gerektiğini söyleyenler oldu. Fakat bu eleştirilerin ardından Grace Kinstler, özellikle de yaşıtlarından çok sayıda destek bulmaya başladı.

'BU GÖRÜŞLERE KATILMIYORUM'

Grace Kinstler, katıldığı bir programda bu durum hakkında şunları söyledi:

"Herkes insanların eski normlara bağlı kalmasını istiyor. Ya da eğer büyük bedenseniz, bunu yapamayacağınızı ya da şunu giymemeniz gerektiğini söylüyorlar. Ben bunlara katılmıyorum."

Berklee College of Music öğrencisi olan Grace Kinstler, kıyafetlerine yöneltilen bu eleştirilerle ilgili olarak "Kendimi iyi hissettiren giysileri seviyorum. İyi göründüğümü düşünüyorum ve bunu paylaşmayı da seviyorum."

ASHLEY GRAHAM'A BENZETİLİYOR

Grace Kinstler, moda dünyasında bedensel pozitivizmin öncülerinden Ashley Graham ile kıyaslanıyor. Ayrıca arkadaşlarından ve ailesinden de destekleyici mesajlar alıyor. Şimdi de Kinstler'ın amacı, kendisi gibi genel geçer normlara uymayan hemcinslerine destek olmak ve onları cesaretlendirmek. Genç kadın, kendisinin bu konuda verdiği mesajlara saygı duyan çok sayıda insan olduğunu söyleyerek "Daha yaşlı kadınlar bile bana ulaşıp 'Ben 40 yaşındayım ama senin sahip olduğunu özgüvene sahip olmak isterdim' diyorlar. Bu benim için çok büyük anlam taşıyor" diye konuşuyor.

BU NOKTAYA KOLAY GELMEDİ

Kinstler, "Sadece başkaları sizi sevdiği için kendinizi sevemezsiniz. Kendinizi sevdiğiniz için kendinizi sevmek zorundasınız" diyerek bedensel pozitivizm konusundaki fikirlerini de ifade ediyor. Genç kadın bu konuda da sözlerini şöyle tamamlıyor:

"Çünkü günün sonunda elinizde gerçekten sahip olduğunuz şey kalır: Yani kendiniz."

Grace Kinstler, bu özgüvene sahip olmasının o kadar da kolay gerçekleşmediğini sözlerine ekliyor.







