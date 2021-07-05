Türkiye Grafiti sanatçısı nikahının olacağı gün can vermiş!

Grafiti sanatçısı nikahının olacağı gün can vermiş!

Türkiye

Grafiti sanatçısı nikahının olacağı gün can vermiş!

Konya’da, kazada hayatını kaybeden grafiti sanatçısı Hasan Çağlayan'ın aynı gün nikahının olduğu ortaya çıktı.

05 Temmuz 2021, Pazartesi 11:14 Son Güncelleme:
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 Konya’da,otomobiliyle virajı alamayıp, elektrik direğine çarptığı kazada yaşamını yitiren grafiti sanatçısı Hasan Çağlayan'ın (22) aynı gün nikahının olduğu ortaya çıktı. Çağlayan'ın ölümünün ardından 1 hafta boyunca kendisini ve nişanlısını resmettiği tablo kaldı.

1 YILDIR NİŞANLIYDI

Kaza, pazar günü saat 02.00 sıralarında, merkez Meram ilçesi Gülbahçe Mahallesi Lalebahçe Caddesi'nde meydana geldi. Grafiti sanatçısı Hasan Çağlayan, kullandığı 42 SZ 319 plakalı otomobille babası Ekrem Çağlayan'ı işe bırakıp, eve dönerken virajı alamayarak, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle araç, hurdaya döndü. Araçta sıkışan Çağlayan da ihbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye ve sağlık görevlilerinin müdahalesiyle çıkarıldı. Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Çağlayan, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Lalebahçe Mezarlığı'nda dün toprağa verilen Hasan Çağlayan'ın 1 yıldır nişanlı ve aynı gün nikahının olduğu öğrenildi.

Çağlayan'dan geri yaklaşık 1 hafta boyunca kendisini ve nişanlısını resmettiği tablo kaldı.


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