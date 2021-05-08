Gram 6 ayın zirvesinde! Yükseliş sürecek mi?

Geçen yıl ekonomilerdeki durgunluk, düşük faiz ve dolar, Euro gibi yatırım araçlarının değer kaybetmesi nedeniyle yatırımcı, güvenli liman olan altına yönelmiş ve altın rekor üstüne rekor kırmıştı. Ons (31.1 gram) altın tarihinde ilk kez 2 bin doları aşmış, gram 540 lirayla zirveye çıkmıştı. Daha sonra aşının bulunması, ABD başkanlık seçiminin tamamlanması ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükseliş gibi nedenler altının 2021’e düşüşle başlamasına neden olmuştu. Ancak altın fiyatları son dönemde tekrar yükselişe geçti.

EN ÇOK KAZANDIRAN OLDU

Geçen yıl kasım ayı başında 540 lirayı gördükten sonra sert düşen ve 17 Şubat’ta 397 lirayı gören gram altın dün 488 liraya, ons altın ise 1.843 dolara yükseldi. Altının uyuma döneminden tekrar uyanışa geçtiğini belirten Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, “ABD 10 yıllık tahvil faizleri çok hızlı yükselmişti ve bu altını baskılamıştı. Hatta ons 8 ay önceki fiyatına inmişti. Şimdiyse ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırmayacağına dair mesajları ve ABD tahvil faizlerindeki gerileme altının yükselmesini sağladı” dedi.

PARASINI KORUMAK İÇİN

Dün ABD’den gelen istihdam verilerinin beklenenin altında kalması da doları düşüşürken, altındaki yükselişi hızlandırdı. Ayrıca pandemi nedeniyle ABD başta olmak üzere birçok ülkenin piyasaya milyarlarca dolar likidite sağlamasının yatırımcıları altına yönlendirdiğini söyleyen Yıldırımtürk, şöyle konuştu: “Çünkü yatırımcıda küresel çapta bir enflasyon beklentisi oluştu. Bu durum yerli yatırımcı için de geçerli. Yani insanlar kısa vadede enflasyonda bir düşüş beklemediği için parasının değerini korumak amacıyla altın almaya devam ediyor.”

EMTİA FİYATLARININ ETKİSİ

Diğer yandan pandeminin etkisinin azalmasıyla Çin, ABD ve İngiltere gibi büyük ekonomilerde sanayi üretiminin arttığını söyleyen Yıldırımtürk, “Dolayısıyla endüstriyel metallerin yani demir, bakır ve alimünyumun fiyatları yükseldi. Hatta demir ve bakır fiyatları rekor kırdı. Bu durum da altın fiyatlarını yükseltti. Bunun yanı sıra geçen yıl ABD eski başkanı Trump’ın agresif tavırlarından dolayı altında sert yükselişler oluyordu. Bu yıl ani yükselişler beklenmiyor ancak yine de küresel anlaşmazlıklar ve ticaret savaşları kaldığı yerden devam ediyor. Altına bunlar da yansıyor” diye konuştu.

YERLİ YATIRIMCI SATIYOR

Yerli yatırımcıların geçen seneye kıyasla altın alımlarının azaldığını belirten Yıldırımtürk, şunları söyledi: “Vatandaşlar alım yapmak yerine nakite ihtiyacı olduğu için satışa geçti. Çünkü insanların geçen seneki kadar birikimi yok ve pandemi süresinde borçluluk oranları da arttı. Bu sebeple altın talebinin bir miktar azaldığı söylenebilir. Tabii yine de şubat ayından bu yana gram altında yüzde 20’lik bir fiyat artışı oldu ve altın, yatırımcısı için gayet iyi bir getiri imkanı sundu.”

YILSONU İÇİN 600 LİRA TAHMİNİ

Altın fiyatlarındaki beklentilerini de paylaşan Mehmet Ali Yıldırımtürk, “Ons altın 1.792 doları kırdığında 1.900 dolara doğru bir yükseliş olabilir. Yılsonunda ise 2.250 dolar bandına gelebilir. Gram altında ise ilk yarıda 500 lira beklentisi var. Yılsonu tahminleri ise 550-600 lira bandında değişiyor. Altın fiyatlarında gerilemeler olsa da tekrar aynı yere gelebileceğini düşünüyoruz” dedi. Analistler ise kısa vadede ons fiyatında 200 günlük hareketli ortalama olan 1.868 doların aşılıp aşılamayacağının takip edileceğini belirtti. 1.850 doların ise önemli bir direnç seviyesi olduğuna dikkat çekti.

NİSANDA GETİRİ ŞAMPİYONU!

Enflasyondan arındırıldığında nisanda en yüksek aylık reel getiri yüzde 6.61 ile külçe altında gerçekleşti. Aynı dönemde dolar yüzde 4.51, Euro yüzde 4.98 kazandırdı.