Dün, altınının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 381,7 liradan tamamladı. Yeni güne değer kaybıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 altında 379,2 lira seviyesinde seyrediyor.

Gram altın 379 liradan işlem görüyor

Gram altın fiyatları serbest piyasada güne aşağı yönlü seyirle başladı. Katar ile Türkiye arasında yapılan swap anlaşması sonrası dolar TL kuru dün gününü düşüle kapatıp bugüne de aşağı yönlü seyirle başladı. Dolar TL kurundaki aşağı yönlü hareketin de etkisiyle birlikte gram altın fiyatları yeni güne düşüle başladı. Saat 08.45’te bigpara.com’da kaydedilen bilgilere göre gram altın fiyatları 379 liradan işlem görüyor.









Çeyrek altın ne kadar? Cumhuriyet altını ne kadar?

Çeyrek altın fiyatları bilindiği üzere öğle saatleri itibariyle güncelleniyor. Bu nedenle fiyatlar güncellenene kadar işlemler geçtiğimiz haftanın kapanışındaki değerler üzerinden yürütülüyor. Buna göre öğle saatlerine kadar çeyrek altın fiyatları serbest piyasada 617 lira alış ve 625 lira satış fiyatı üzerinden serbest piyasada işlem görecek.

Cumhuriyet Altını

2.457,00

2.491,70

Yarım Altın

1.234,20





1.249,70







