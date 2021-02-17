Gram altın 405 liradan işlem görüyor! İşte güncel altın fiyatları

İç piyasada gram altın sabah saatlerinde 405 liradan, çeyrek altın 663 liradan, Cumhuriyet altını da 2,731 liradan işlem görüyor. Peki altın fiyatlarında yaşanan bu dalgalanma için konunun uzmanları ne diyor? İşte cevabı...

Ahlatcı Yatırım tarafından hazırlanan raporda şu ifadeler kullanıldı:

"ABD piyasalarının kapalı olduğu haftanın ilk işlem gününde düşük işlem hacmi ile yatay bir günü geride bırakan ons altında 1820 dolardaki 200 günlük hareketli ortalama seviyesini takip etmeyi sürdürüyoruz.

Şubat ayının ilk haftasında doların küresel bazda değer kazanımı ile ABD’de açıklanan tarım dışı istihdam ve işsizlik verilerinin genel olarak piyasa beklentisine göre pozitif gelmesi takip edilmişti. Yaşadığı geri çekilme ile 1820 dolardaki 200 günlük hareketli ortalama seviyesinin altına sarkan ons altın, ABD’de artan enflasyon beklentileriyle beraber dolar endeksinde yaşanan geri çekilme sonrasında 1840 doların üzerine çıkmayı başardı.

Şubat ayının ilk haftasında doların küresel bazda değer kazanımı ile ABD’de açıklanan tarım dışı istihdam ve işsizlik verilerinin genel olarak piyasa beklentisine göre pozitif gelmesi takip edilmişti. Yaşadığı geri çekilme ile 1820 dolardaki 200 günlük hareketli ortalama seviyesinin altına sarkan ons altın, ABD’de artan enflasyon beklentileriyle beraber dolar endeksinde yaşanan geri çekilme sonrasında 1840 doların üzerine çıkmayı başardı.

Haftanın üçüncü işlem gününde piyasada oluşan fiyatlamaları ve haber akışlarını yakından izlemeyi sürdüreceğiz. Teknik olarak incelediğimizde, ons altının 1825 dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi.

Ons altında yukarı yönlü hareketler görmemiz durumunda sırası ile 1835, 1843 ve 1850 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli direnç seviyeleridir. Aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda ise 1818, 1810 ve 1800 destek seviyeleri kısa vadede takip edilebilir."

Alan Yatırım Menkul Değerler tarafından ise altın fiyatları için şu değerlendirmeler yapıldı:

"Altın fiyatları dün sert bir şekilde geriledi ve 2021 yılının en düşük seviyelerine yaklaştı. Ons fiyatındaki düşüş ile birlikte gram altın 400 TL'nin hemen üzerinde işlem görüyor."

Işık Menkul tarafından yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

"Ons altın dünkü işlem gününde kısmen alıcılı başlayıp öğleden sonra ABD 10 yıllık tahvillerindeki yükselişle birlikte satıcılı bir seyir izledi ve günü negatif kapattı.

1794 dolar civarından kapanış gerçekleştiren kıymetli metal, yeni güne de bir miktar satıcılı başladı ve şuan için 1792 dolar seviyelerinden işlem görmeye devam ediyor.

Aşağı yönlü hareketlerin devamında 1784'ün kırılması halinde 1764 seviyesi takibimizde olacak. Buranın da altında gelinmesi durumunda satış baskısı derinleşebilir. Öbür taraftan, alıcılı işlemlerin görülmesi durumunda ise 1802, 1806, 1815, 1823 ve 1831 ilk etapta direnç olarak izlenecektir."







