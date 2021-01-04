Ekonomi Gram altın 454,5 liradan işlem görüyor

Gram altın 454,5 liradan işlem görüyor

Ekonomi

Gram altın 454,5 liradan işlem görüyor

Haftaya yükselişle başlayan gram altın 454,5 liradan işlem görüyor. İşte altın fiyatlarında son durum...

04 Ocak 2021, Pazartesi 13:51 Son Güncelleme:
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2020'nin son işlem gününde, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde 454,1 liradan tamamladı.

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Çeyrek altın ne kadar?

Gram altın, yeni yıla da yükselişle başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 454,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 743 lira, Cumhuriyet altını da 3.037 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ne kadar?

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 1,4 üzerinde 1.925 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Analistler, uluslararası piyasalarda dolardaki değer kaybının altının ons fiyatını desteklediğini bildirdi.

Bugün, dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatının 1.920 dolar üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda sırasıyla 1.940 ve 1.970 doların gündeme gelebileceğini, 1.880 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.

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