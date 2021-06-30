Yatırım açısından en güvenilir liman olarak görülen altın, fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle şaşırtmaya devam ediyor. Altının onsu 30 Haziran Çarşamba sabahında değer kaybederek 1.757,83 dolar seviyelerinde satılmaya başlandı. Bu düşüşten, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları da etkilendi. İşte 30 Haziran 2021 altın fiyatlarındaki son gelişmeler…

30 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altındaki düşüş devam ediyor. Sabah saatlerinde gram altının alış fiyatı 493,55 TL, satış fiyatı ise 493,52 TL oldu.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın yüzde 0,25 oranındaki değer kaybının ardından 800,00 TL’den alınıp 814,00 TL’den satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın fiyatları da yaşanan şok düşüşün etkisi altında kaldı. Yarım altının alış fiyatı 1.600,00 TL olurken, satış fiyatı 1.628,00 TL oldu.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın, yüzde 1,40 oranındaki değer kaybının ardından 3.208,99 TL seviyelerinde işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını geçtiğimiz hafta boyunca yükselişine devam etmişti ancak o da dalgalanmanın etkisi altında kaldı. Sabah saatlerinde yüzde 1,40 oranında düşüş yaşayan cumhuriyet altınının alış fiyatı 3.260,00 TL, satış fiyatı ise 3.309,00 TL oldu.

14 AYAR ALTIN NE KADAR?

14 ayar altın haftaya yükselerek başlarken, haftanın üçüncü gününde sert bir hızla yönünü aşağı çevirdi. 14 ayar altının alış fiyatı, 270,65 TL, satış fiyatı ise 324,95 TL oldu.

18 AYAR ALTIN NE KADAR?

18 ayar altın 30 Haziran Çarşamba sabahında yaşadığı yüzde 1,39 oranındaki düşüşün ardından 358,95 TL’den alınıp 359,29 TL’den satılıyor.

22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?