6 Kasım 2021 Cumartesi sabahında gram altın yüzde 1,32, çeyrek altın ise yüzde 1,10 oranında değer kazandı. Tam altın ise yüzde 0,19 oranında düşüş yaşıyor. Peki, Gram altın bugün (6 Kasım) kaç TL? Çeyrek altın ve tam altın ne kadar oldu? İşte, 6 Kasım 2021 altın fiyatlarında son durum…

6 KASIM 2021 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı: 565,63 TL

Gram altın satış fiyatı: 565,97 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı: 900,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 921,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı: 1.800,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 1.865,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış fiyatı: 3.578,21 TL

Tam altın satış fiyatı: 3.648,45 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 3.706,00 TL

Cumhuriyet satış fiyatı: 3.762,00 TL

22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?