Ekonomi Gram altın bugün (6 Kasım) kaç TL? Çeyrek altın ve tam altın ne kadar oldu? 6 Kasım 2021 altın fiyatlarında son durum
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Gram altın bugün (6 Kasım) kaç TL? Çeyrek altın ve tam altın ne kadar oldu? 6 Kasım 2021 altın fiyatlarında son durum

Gram altın bugün (6 Kasım) kaç TL? Çeyrek altın ve tam altın ne kadar oldu? 6 Kasım 2021 altın fiyatlarında son durum

Ekonomi

Gram altın bugün (6 Kasım) kaç TL? Çeyrek altın ve tam altın ne kadar oldu? 6 Kasım 2021 altın fiyatlarında son durum

Gram altın haftanın son iş gününde hızlı bir yükseliş yaşadı ve 6 Kasım Cumartesi sabahına 565 TL seviyelerinde başladı. Yaklaşık bir haftadır 900 TL seviyelerinde olan çeyrek altın da değer artışından nasibini aldı ve bugün 920 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte, 6 Kasım 2021 altın fiyatlarında son durum…

06 Kasım 2021, Cumartesi 09:21 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

6 Kasım 2021 Cumartesi sabahında gram altın yüzde 1,32, çeyrek altın ise yüzde 1,10 oranında değer kazandı. Tam altın ise yüzde 0,19 oranında düşüş yaşıyor. Peki, Gram altın bugün (6 Kasım) kaç TL? Çeyrek altın ve tam altın ne kadar oldu? İşte, 6 Kasım 2021 altın fiyatlarında son durum…

6 KASIM 2021 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

  • Gram altın alış fiyatı: 565,63 TL
  • Gram altın satış fiyatı: 565,97 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

  • Çeyrek altın alış fiyatı: 900,00 TL
  • Çeyrek altın satış fiyatı: 921,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR? 

  • Yarım altın alış fiyatı: 1.800,00 TL
  • Yarım altın satış fiyatı: 1.865,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

  • Tam altın alış fiyatı: 3.578,21 TL
  • Tam altın satış fiyatı: 3.648,45 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

  • Cumhuriyet altını alış fiyatı: 3.706,00 TL
  • Cumhuriyet satış fiyatı: 3.762,00 TL

22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?

  • 22 ayar bileziğin gram altın alış fiyatı: 508,99 TL
  • 22 ayar bileziğin gram satış fiyatı: 528,68 TL

 

Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Kafanıza göre bilgisayar almayın
Murat Gülderen
Hakan Çelik
“Bir gecede marka oluşturabilirsiniz”
Hakan Çelik
Ekrem Sarısu
Kıdem tazminatı almak için nasıl bir yol izlenir?
Ekrem Sarısu
Oral Çalışlar
Muhalefet ve tencere…
Oral Çalışlar
Bilal Emin Turan
İndirimde kasım bereketi
Bilal Emin Turan
Özlem Denizmen
Sorunlara değil çözüme odaklan
Özlem Denizmen
Erkut Can
98’inci yılı kutlarken
Erkut Can
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER New York borsası iyi gelen istihdam verisinin ardından rekorla kapandı