Gram altın bugün (6 Kasım) kaç TL? Çeyrek altın ve tam altın ne kadar oldu? 6 Kasım 2021 altın fiyatlarında son durum
Gram altın haftanın son iş gününde hızlı bir yükseliş yaşadı ve 6 Kasım Cumartesi sabahına 565 TL seviyelerinde başladı. Yaklaşık bir haftadır 900 TL seviyelerinde olan çeyrek altın da değer artışından nasibini aldı ve bugün 920 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte, 6 Kasım 2021 altın fiyatlarında son durum…
06 Kasım 2021, Cumartesi 09:21 Son Güncelleme:
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6 Kasım 2021 Cumartesi sabahında gram altın yüzde 1,32, çeyrek altın ise yüzde 1,10 oranında değer kazandı. Tam altın ise yüzde 0,19 oranında düşüş yaşıyor. Peki, Gram altın bugün (6 Kasım) kaç TL? Çeyrek altın ve tam altın ne kadar oldu? İşte, 6 Kasım 2021 altın fiyatlarında son durum…
6 KASIM 2021 ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR?
- Gram altın alış fiyatı: 565,63 TL
- Gram altın satış fiyatı: 565,97 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
- Çeyrek altın alış fiyatı: 900,00 TL
- Çeyrek altın satış fiyatı: 921,00 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
- Yarım altın alış fiyatı: 1.800,00 TL
- Yarım altın satış fiyatı: 1.865,00 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
- Tam altın alış fiyatı: 3.578,21 TL
- Tam altın satış fiyatı: 3.648,45 TL
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
- Cumhuriyet altını alış fiyatı: 3.706,00 TL
- Cumhuriyet satış fiyatı: 3.762,00 TL
22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?
- 22 ayar bileziğin gram altın alış fiyatı: 508,99 TL
- 22 ayar bileziğin gram satış fiyatı: 528,68 TL
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