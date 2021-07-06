Altın fiyatları dönemler boyu güvenilir liman olarak görülürken, özellikle pandemi sonrasında yatırımcısının yüzünü güldürmedi. Döviz ve kripto para piyasasındaki hareketlilikten etkilenen altın piyasası, büyük düşüş yaşarken, Temmuz ayına değer artışıyla başladı ve ayın ikinci haftasında yükseliş devam ediyor. Peki, Gram altın bugün (6 Temmuz) ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? İşte, güncel altın fiyatları…

6 TEMMUZ 2021 SALI ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın fiyatı yüzde 0,49 oranındaki yükselişin ardından, yeniden 500 TL seviyesini geçti. 6 Temmuz Salı sabahında gram altının alış fiyatı 502,06 TL, satış fiyatı ise 502,15 TL oldu.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatı da yeniden yönünü yukarı çevirdi. Çeyrek altındaki yükseliş devam ederken 813,00 TL’den alınıp, 827,00 TL’den satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altındaki değer artışı yüzde 0,49 oranında oldu ve 1.654,00 TL seviyelerinden işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın haftaya iyi başlamıştı, yükselişi de hala devam ediyor. 3.188,80 TL’den alınan tam altın 3.251,60 TL’den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını yavaş ama istikrarlı yükselişin devam ediyor. 6 Temmuz Salı sabahında cumhuriyet altının alış fiyatı 3.302,00 TL, satıl fiyatı ise 3.352,00 TL oldu.

14 AYAR ALTIN NE KADAR?

14 ayar altın sabah saatlerinde yüzde 0,68 oranında değer kazandı ve alış fiyatı 275,13 TL oldu.

18 AYAR ALTIN NE KADAR?

18 ayar altının fiyatında ufak çaplı bir değer artışı görüldü. 6 Temmuz Çarşamba gününde 18 ayar altının alış fiyatı 363,72 TL, satış fiyatı ise 364,06 TL oldu.

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