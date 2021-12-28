Altın fiyatlarında sıkışma görülüyor. Ons Altın fiyatlarının 1800-1815 dolar arasında seyretmesi fiyatlardaki değişimi sınırlı tutuyor. Küresel enflasyon sorunu, Fed'in faiz artırma beklentisi, koronavirüsün yeni varyantlarının etkilerinin neler olacağının bilinmezliği altın piyasasında endişelere neden oluyor.

Tüm bu olumsuzluklar varken risk iştahında artış görülmeye başlandı. Yılsonu olması nedeniyle piyasaya yeni katılımcı gelmesinin de az olmasından ötürü Ons Altın fiyatları dar bantta seyrediyor. Noel tatili nedeniyle büyük yatırımcıların piyasadan uzaklaşıp nakite dönmüş olması da bu gelişmeyi doğruluyor.

ONS ALTIN 1800 DOLARA TUTUNDU

Ons altın fiyatları son bir haftadır 1800 doların üzerinde tutunmaya çalışıyor. Omicron varyantının küresel ekonomilere etkisinin beklentilerin altında olacağı görüşü piyasaları pozitif etkiledi. Ons altın güne 1812 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1808 dolar, en yüksek de 1812 dolar seviyesini gördü.

ONS ALTIN NE KADAR? ONS ALTIN FİYATI

Ons altın saat 08:21 itibarıyla 1810 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

GRAM ALTIN HAFİF PRİMLİ SEYREDİYOR

Gram Altın fiyatları 650 lira seviyelerinde denge arayışını sürdürüyor. Dolardaki düşüşle birlikte 1069 liradan 600 lira seviyelerine gerileyen gram altın denge noktasını arıyor. Güne

672 liradan başlayan gram altın en düşün 669 lira, en yüksek de 681 lira seviyesini gördü.

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR? GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın Saat 08:21 itibarıyla 677.8 liradan alıcı buluyor.

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL? ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Çeyrek Altın saat 07:53 itibariyla alış 1.090,00 satış 1.141,00liradan işlem görüyor.







