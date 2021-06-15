Yurt içi ve yurt dışı gelişmelerden anlık olarak etkilenen altın fiyatları, son dönemlerin en düşük seviyelerini gördü. Hem alış hem de satış yapma planında olan vatandaşlar sık sık ‘altın fiyatları bugün düştü mü?’ araştırması yapıyor. 15 Haziran 2021 Salı sabahında altının ons fiyatı ufak çaplı bir düşüşler 1.865,90 dolar olurken, çeyrek altın ve diğer altın türleri de bu düşüşten etkilendi…

15 HAZİRAN 2021 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Geçtiğimiz haftalarda 530 TL seviyelerini gören gram altının alış fiyatı 15 Haziran Salı günü 507,46 TL olurken, satış fiyatı 507,51 TL oldu.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın sabah saatlerinde yaşadığı yüzde 0,12 oranındaki düşüşle, 820,00 TL’den alınıp 835,00 TL’den satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altının fiyatı yaşadığı ufak çaplı değişikliklerin ardından 1.670,00 TL oldu.

TAM ALTIN NE KADAR?

15 Haziran 2021 Salı sabahında yüzde 0,51 oranında düşüş yaşayan tam altının alış fiyatı 3.217,68TL, satış fiyatı ise 3.283,02 TL oldu.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altınında yaşanan değer kaybında oran küçük olsa bile alış satış rakamlarında büyük farklılıklara neden oluyor.

14 AYAR ALTIN NE KADAR?

14 ayar altının gram fiyatı sabah saatlerinde yüzde 0,09 oranında değer kaybı yaşadı ve alış 277,45 TL, satış 332,85 TL oldu.

18 AYAR ALTIN NE KADAR?

18 ayar altının gramı 15 Haziran Salı gününde 367,58 TL’den satılıyor.

22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?