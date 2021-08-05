Gram altın dün yükselmeye başlamıştı bu sabah ise sakin seyrediyor ve yüzde 0,92 oranında değer kazandı. Çeyrek altın ise bu oran yüzde 0,12 oldu. 22 ayar bileziğin gram fiyatı ise 476,90 TL seviyesine yükseldi. Peki, gram altın bugün ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? İşte 5 Ağustos güncel altın fiyatları...

5 AĞUSTOS PERŞEMBE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın dün gün boyunca ufak çaplı değer artışı yaşamıştı. Bugün de ilk verilerde yükseliş görülüyor. Gram altın yüzde 0,2 oranındaki değer artışının ardından 493,87 TL’den alınıp, 493,97 TL’den satılıyor. Gram altın dün 489,77 TL’den satılıyordu.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın yeniden yönünü yukarı çevirdi ve yüzde 0,12 oranında yükseldi. Çeyrek altının alış fiyatı sabah saatlerinde 800,00 TL, satış fiyatı ise 816,00 TL oldu. Çeyrek altın dün sabah saatlerinde ise 809,00 TL’den işlem gördü.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın bugün yüzde 0,12 oranında yükseldi ve alış fiyatı 1.600,00 TL satış fiyatı ise 1.632,00 TL oldu. Yarım altının dünkü satış fiyatı ise 1.618,00 TL idi.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altındaki değer artışı bu sabah yüzde 0,26 oranında oldu ve 3.153,80 TL’den alınıp, 3.215,94 TL’den satılıyor. Tam altın dün 3.207,47 TL’den işlem görmüştü.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 5 Ağustos Perşembe sabahında yüzde 0,39 oranında değer kazandı ve alış fiyatı 3.271,00 TL, satış fiyatı ise 3.321,00 TL oldu. Cumhuriyet altınının dünkü satış fiyatı ise 3.308,00 TL idi.

14 AYAR ALTIN NE KADAR?

14 ayar altındaki değer artışı bu sabah yüzde 0,05 oranında oldu ve sabah saatlerinde 325,03 TL’den satılıyor. 14 ayar altın bir gün önce 322,23 TL seviyelerinde işlem gördü.

18 AYAR ALTIN NE KADAR?

18 ayar altın da yükseliş trendinden etkilendi ve sabah saatlerinde yüzde 0,26 oranında değer kazandı ve 359,73 TL’den alınıp, 360,07 TL’den satılıyor. Aynı altın dün 359,12 TL’den satılmıştı.

22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?