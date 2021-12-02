Gram altın bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL? 2 Aralık altın fiyatları yükseldi mi düştü mü?
Gram altın bugün yukarı yönlü hareketine devam ederken, çeyrek altın, tam altın ve 22 ayar bilezik de değer kazanıyor. Dün Merkez Bankası’nın döviz kuruna müdahalesinin ardından altın fiyatlarında ufak çaplı bir geri çekilme görülmüştü ancak etki kısa sürdü ve yukarı yönlü hareket kaldığı yerden devam etti. Peki, Gram altın bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL? 2 Aralık altın fiyatları yükseldi mi düştü mü? İşte yanıtı…
02 Aralık 2021, Perşembe 09:03 Son Güncelleme:
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Gram altın bugün (2 Aralık Perşembe) sabah yüzde 1,39 oranında değer kazanırken, çeyrek altın yüzde 1,21, 22 ayar bileziğin gram fiyatı ise yüzde 1,47 oranında yükseldi. Ons altın ise sabah saatlerinde yüzde 0,12 oranında değer kaybetti ve 1.776 dolar seviyesinde işlem görüyor…
2 ARALIK 2021 ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR?
- Gram altın alış fiyatı: 770,59 TL
- Gram altın satış fiyatı: 771,79 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
- Çeyrek altın alış fiyatı: 1.226,00 TL
- Çeyrek altın satış fiyatı: 1.256,00 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
- Yarım altın alış fiyatı: 2.452,00 TL
- Yarım altın satış fiyatı: 2.521,00 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
- Tam altın alış fiyatı: 4.898,37 TL
- Tam altın satış fiyatı: 4.999,44 TL
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
- Cumhuriyet altını alış fiyatı: 5.067,00 TL
- Cumhuriyet altını satış fiyatı: 5.144,00 TL
22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM ALIŞ FİYATI NE KADAR?
- 22 ayar bileziğin gram alış fiyatı: 693,58 TL
- 22 ayar bileziğin gram satış fiyatı: 720,29 TL
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