Son günlerde hızlı bir yükseliş yaşayan altın fiyatları haftanın ilk gününde yönünü aşağı çevirdi ve 26 Ekim sabahında da yatay seyrine devam ediyor. Sabah saatlerinde gram altın yüzde 0,14 oranında değer kazanırken, çeyrek altın yüzde 0,02, 22 ayar bilezik ise yüzde 0,09 oranında değer kaybetti. İşte 26 Ekim 2021 Salı güncel altın fiyatları…

26 EKİM 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı: 558,15 TL

Gram altın satış fiyatı: 558,23 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı: 900,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 917,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı: 1.801,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 1.835,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış fiyatı: 3.555,59 TL

Tam altın satış fiyatı: 3.625,30 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 3.594,00 TL

Cumhuriyet satış fiyatı: 3.654,00 TL

22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?