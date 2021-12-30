Gram altın fiyatı belirleyecek! En az 3 ay vade...

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, 20 Aralık’ta duyurduğu ve Türk Lirası’nı (TL) kur karşısında korumak, TL varlıklara yatırımı daha cazip hale getirmek için uygulanmaya başlanan ‘Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat’ hesabının ardından şimdi de altın hesaplarının Türk Lirası vadeli mevduata dönüşümünün destekleneceği açıklandı. Konuya ilişkin Merkez Bankası’nın tebliği dün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Merkez Bankası’nın altın hesabını TL’ye çeviren mevduat sahiplerine destek vereceği bu adımla, aynı zamanda yastık altındaki değeri 280 milyar dolar olan 5 bin ton altının bir kısmının da ekonomiye kazandırılması hedefleniyor.

GÜNLÜK GRAM FİYATINA BAKILACAK

Tebliğe göre, 28 Aralık’ta mevcut olan altın hesapları ile bu tarihten sonra açılacak işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesapları, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm fiyatı üzerinden Türk Lirası’na çevrilecek. Bankanın bu işlem sonucunda elde ettiği altın, dönüşüm fiyatı üzerinden Merkez Bankası tarafından satın alınacak ve karşılığı Türk Lirası ilgili bankaya aktarılacak. Altın hesaplarının Türk Lirası’na çevrilmesinde Merkez Bankası’nın o gün saat 11.00’de ilan edeceği gram altın fiyatı esas alınacak.

KATILIM BANKALARINDA DURUM

Katılma hesabına sağlanacak getirinin, Merkez’in katılım bankaları ile açık piyasa işlemleri kapsamında yaptığı bir hafta vadeli geri satım vaadi ile alım işlemlerinde oluşan maliyetten düşük olması halinde aradaki farkı katılım bankası karşılayabilecek. Karşılanmayan kısım için Merkez Bankası’nca ödeme yapılmayacak.

Katılma hesabı sahibine, vade sonundaki katılma hesabı bakiyesi banka tarafından ödenecek. Vade sonu fiyatının dönüşüm fiyatından yüksek olması ve fiyat farkı üzerinden hesaplanan tutarın banka tarafından ödenecek faiz veya kâr payından yüksek olması durumunda, fiyat farkı üzerinden hesaplanan tutardan faiz veya kâr payı düşülerek hesaplanan tutar Merkez Bankası’nca mevduat veya katılma hesabı sahibine ödenmek üzere ilgili bankaya aktarılacak.

EN AZ 3 AY VADELİ

Banka tarafından 3 ay, 6 ay veya 1 yıl vadeli Türk Lirası mevduat veya katılma hesabı açılacak. Bankanın mevduat hesabına uygulayacağı faiz oranı Merkez Bankası tarafından belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (yüzde 14) altında olamayacak. Vade sonunda Türk Lirası hesap sahibine ana para ve faizi banka ödeyecek. Ancak vade sonunda, altın fiyatlarından oluşan farkın faizden yüksek olması halinde aradaki farkı Merkez Bankası ödeyecek. Hesabın vadesinden önce bozulması halinde herhangi bir ödeme yapılmayacak. Söz konusu ödeme desteği bir defaya mahsus olarak uygulanacak.