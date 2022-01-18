Gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL? 18 Ocak 2022 altın fiyatları
Gram altın fiyatı bugün 790 TL seviyesinin altında işlem görüyor. Ocak ayına 800 TL seviyelerinde başlayan gram altın fiyatları FED ve Merkez Bankası faiz kararlarına kilitlenmiş durumda. Diğer yandan çeyrek altın da bugün sabah saatlerinde ufak çaplı bir yükselişin ardından 1300 TL seviyelerinde alınıp satılıyor. İşte 18 Ocak 2022 altın fiyatlarında son durum….
18 Ocak 2022, Salı 09:10 Son Güncelleme:
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‘Gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu?’ ve ‘Çeyrek altın kaç TL?’ soruları 18 Ocak Salı sabahında vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Gram altın sabah saatlerinde yüzde 0,11 oranında değer kazanırken dün yaşadığı düşüşün adından henüz toparlanabilmiş değil. Çeyrek altın da altın piyasasındaki genel düşüşten etkilenirken, ons altın yurt dışı kaynaklı gelişmelerin etkisiyle 1815 dolar seviyelerinde işlem görüyor…
18 OCAK 2022 ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR?
- Gram altın alış fiyatı: 787,10 TL
- Gram altın satış fiyatı: 787,22 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
- Çeyrek altın alış fiyatı: 1.275,00 TL
- Çeyrek altın satış fiyatı: 1.298,00 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
- Yarım altın alış fiyatı: 2.553,00 TL
- Yarım altın satış fiyatı: 2.600,00 TL
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
- Cumhuriyet altını alış fiyatı: 5.101,00 TL
- Cumhuriyet altını satış fiyatı: 5.174,00 TL
22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?
- 22 ayar bilezik alış fiyatı: 716,18 TL
- 22 ayar bilezik satış fiyatı: 722,14 TL
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