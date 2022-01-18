‘Gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu?’ ve ‘Çeyrek altın kaç TL?’ soruları 18 Ocak Salı sabahında vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Gram altın sabah saatlerinde yüzde 0,11 oranında değer kazanırken dün yaşadığı düşüşün adından henüz toparlanabilmiş değil. Çeyrek altın da altın piyasasındaki genel düşüşten etkilenirken, ons altın yurt dışı kaynaklı gelişmelerin etkisiyle 1815 dolar seviyelerinde işlem görüyor…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı: 787,10 TL

Gram altın satış fiyatı: 787,22 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı: 1.275,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 1.298,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı: 2.553,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 2.600,00 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 5.101,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 5.174,00 TL

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?