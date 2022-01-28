Altın fiyatları ABD Merkez Bankası’nın (Fed) mart ayında faiz artışına gideceğini açıklamasının ardından sert düşüş kaydetti. Ons altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatları ne kadar? 28 Ocak 2022 Cuma gram altın kaç TL? Piyasalara şahin mesajlar verilmesiyle birlikte ons altın kritik seviyenin altına geriledi. İşte detaylar…

Para ve emtia piyasalarında yön çarşamba günü gerçekleştirilen Fed toplantısı sonrası şekillendi. Fed varlık alım programını mart ayında sonlandıracağını açıklarken faiz artışına da bu tarihten itibaren başlanacağını kaydetti.

DOLAR GÜÇ KAZANDI

Fed Başkanı Jerome Powell’ın enflasyonun bu yıl düşüşe geçeceğini açıklaması ve sıkı para politikasına yönelik mesajlar vermesi doların güç kazanmasında etkili oldu. 6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi geçtiğimiz gün 97.300’e kadar çıkarak 2020 yılı Temmuz ayından bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

ONS ALTINDA İKİ AYIN EN KÖTÜ HAFTALIK PERFORMANSI

Doların güç kazanmasıyla birlikte ons altın fiyatında sert düşüş görüldü. Salı günü 1854 dolara kadar yükselen ons altın, Fed kararının ardından yönünü aşağı çevirdi. Ons altın geçtiğimiz gün 1800 dolar kritik seviyenin altına sarkarak 1790 dolara kadar geri çekildi. Bu gelişmeyle birlikte ons altın son iki ayın en kötü haftalık performansını sergiliyor.

Ons altın ne kadar? Altının onsu kaç TL? 28 Ocak 2022 Cuma ons altın fiyatları...

Ons altın haftanın son işlem gününde 1796 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1794 dolar, en yüksek ise 1798 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTIN HAFTAYI KAYIPLA TAMAMLAMAYA YÖNELDİ

Gram altın fiyatları ne kadar? 28 Ocak 2022 Cuma gram altın fiyatları...Gram altın kaç TL?

Haftanın ilk işlem gününe 794 liradan başlayan gram altın, ons altında gerçekleşen büyük düşüşün etkisiyle geçtiğimiz gün 784 liraya kadar geri çekildi ve 786 liradan kapandı.

Gram altın bugün 787 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 785 lira, en yüksek ise 788 lira seviyeleri görüldü. Bu gelişmeyle birlikte gram altın fiyatı haftayı kayıpla tamamlamaya yöneldi.

İlgili Haberler Kripto para düzenlemesi! MASAK denetimine alınması planlanıyor







