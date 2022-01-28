Gram altın fiyatı düştü! Altında en kötü performans! 28 Ocak 2022 altın fiyatları anlık...
Altın fiyatlarında 28 Ocak 2022 Cuma günü neler oluyor? Fed'in faiz açıklamasının ardından altın fiyatları sert düştü. Ons altın fiyatı son 2 ayın en kötü haftalık performansını sergiliyor. Ons altın 1800 dolar kritik seviyenin altına sarkarak 1790 dolara kadar geri çekildi. Gram altın da haftayı kayıpla kapatmaya yöneldi. Haftanın ilk işlem gününe 794 liradan başlayan gram altında son durum ne? Gram altın fiyatları ne kadar? İşte 28 Ocak 2022 Cuma altın fiyatları anlık...
28 Ocak 2022, Cuma 09:34 Son Güncelleme:
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Altın fiyatları ABD Merkez Bankası’nın (Fed) mart ayında faiz artışına gideceğini açıklamasının ardından sert düşüş kaydetti. Ons altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatları ne kadar? 28 Ocak 2022 Cuma gram altın kaç TL? Piyasalara şahin mesajlar verilmesiyle birlikte ons altın kritik seviyenin altına geriledi. İşte detaylar…
Para ve emtia piyasalarında yön çarşamba günü gerçekleştirilen Fed toplantısı sonrası şekillendi. Fed varlık alım programını mart ayında sonlandıracağını açıklarken faiz artışına da bu tarihten itibaren başlanacağını kaydetti.
DOLAR GÜÇ KAZANDI
Fed Başkanı Jerome Powell’ın enflasyonun bu yıl düşüşe geçeceğini açıklaması ve sıkı para politikasına yönelik mesajlar vermesi doların güç kazanmasında etkili oldu. 6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi geçtiğimiz gün 97.300’e kadar çıkarak 2020 yılı Temmuz ayından bu yana en yüksek seviyeyi gördü.
ONS ALTINDA İKİ AYIN EN KÖTÜ HAFTALIK PERFORMANSI
Doların güç kazanmasıyla birlikte ons altın fiyatında sert düşüş görüldü. Salı günü 1854 dolara kadar yükselen ons altın, Fed kararının ardından yönünü aşağı çevirdi. Ons altın geçtiğimiz gün 1800 dolar kritik seviyenin altına sarkarak 1790 dolara kadar geri çekildi. Bu gelişmeyle birlikte ons altın son iki ayın en kötü haftalık performansını sergiliyor.
Ons altın ne kadar? Altının onsu kaç TL? 28 Ocak 2022 Cuma ons altın fiyatları...
Ons altın haftanın son işlem gününde 1796 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1794 dolar, en yüksek ise 1798 dolar seviyeleri görüldü.
GRAM ALTIN HAFTAYI KAYIPLA TAMAMLAMAYA YÖNELDİ
Gram altın fiyatları ne kadar? 28 Ocak 2022 Cuma gram altın fiyatları...Gram altın kaç TL?
Haftanın ilk işlem gününe 794 liradan başlayan gram altın, ons altında gerçekleşen büyük düşüşün etkisiyle geçtiğimiz gün 784 liraya kadar geri çekildi ve 786 liradan kapandı.
Gram altın bugün 787 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 785 lira, en yüksek ise 788 lira seviyeleri görüldü. Bu gelişmeyle birlikte gram altın fiyatı haftayı kayıpla tamamlamaya yöneldi.