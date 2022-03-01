1 Mart 2022 Salı sabahında gram altın yüzde 0,40 oranında değer kaybı yaşarken, çeyrek altın yüzde 0,14 oranında yükseldi. 24 Şubat Perşembe gününden bu yana bir aşağı bir yukarı hareket eden altın fiyatları için gözler dün Rus ve Ukrayna heyetinin gerçekleştirdiği müzakereye çevrilmişti. Ancak müzakereden olumlu sonuç çıkmaması altın fiyatlarının düşüşe devam etmesine neden oldu…

1 MART 2022 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı: 846,52 TL

Gram altın satış fiyatı: 846,65 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı: 1.375,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 1.409,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı: 2.753,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 2.819,00 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 5.487,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 5.615,00 TL

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar bilezik alış fiyatı: 769,59 TL

22 ayar bilezik satış fiyatı: 786,25 TL

ALTIN FİYATLARI DÜŞER Mİ YÜKSELİR Mİ?

Rusya Ukrayna savaşıyla hareketli günler yaşanan altın piyasası, önce hızlı bir yükseliş yaşasa da savaşın başlamasının üzerinden 24 saat geçmeden aynı hızla düşüşe geçti.

Savaşın başlamasıyla ons altın 1970 dolar, gram altın 900 TL, çeyrek altın ise 1500 TL seviyesini geçerken, 1 Mart Salı sabahında ons altın 1906 dolar, gram altın 847 TL, çeyrek altın ise 1410 TL seviyesinde işlem görüyor.

ABD, AB, G7, NATO ve diğer pek çok ülkenin Rusya’ya ekonomik yaptırım uygulaması döviz, altın ve kripto para piyasasında oynak bir zeminin oluşmasına neden oldu. Rusya ve Ukrayna temsilcileri 28 Şubat Pazartesi günü müzakere için Belarus’da bir araya gelse de görüşmeden olumlu bir sonuç çıkmadı. Bu da barış beklentilerinin bir süre daha gerçekleşmeyeceğine işaret ediyor.

Uzmanlar, savaşın etkisiyle düşüş yaşayan altın piyasası için önemli tahminlerde bulunuyor. Zira yatırımcılar tarafından altın, her dönem için güvenli bir liman olarak görülüyor ve savaş gibi belirsiz bir ortamda altına olan güven daha da artıyor.

Savaşın devam etmesi ve altına olan talebin günden güne artmasıyla altın fiyatlarında yeni rekorların gelmesi bekleniyor.