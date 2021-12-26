Altın fiyatları anlık olarak değişim göstermeye devam ederken haftanın son gününde de kur sebebiyle gerçekleşen düşüşün etkisi sürüyor. Altının onsu bin 800 doların üzerinde yer alsa da dövizdeki düşüş iç piyasadaki fiyatları yüzde 40’a yakın düşürmüştü. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? 26 Aralık 2021 altın fiyatları…

Türk Lirasının değer kazanmasının ardından ons altın nedeniyle dolara endeksli olan altın fiyatları da iç piyasada oldukça geriledi. Bin lira barajına yaklaşan gram altın sert düşüş sonrası 650 liranın altına kadar çekildi. Peki, haftanın son gününde iç piyasada altın fiyatları ne durumda?

GRAM ALTIN NE KADAR? 26 ARALIK 2021 GRAM ALTIN FİYATLARI

Altının gram fiyatı 26 Aralık 2021 Pazar günü 638 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda ons altın ise bin 806 dolarda konumlanmış durumda.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR? 26 ARALIK 2021 ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

İç piyasada altın fiyatlarının gerilemesiyle birlikte yeniden yatırımcısının gözdesi haline gelen çeyrek altın bugün bin 2 liradan geri alınırken, bin 110 liradan da satışa sunuluyor.

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Haftanın son gününde cumhuriyet altını ise 4 bin 13 liradan geri alınırken 4 bin 430 liradan da satılıyor.

Altın fiyatlarının 2021 yılını hangi seviyede kapatacağı ise önümüzdeki hafta netleşmiş olacak.



