Altın fiyatları yılın son işlem gününde güçlü seyretmeye başladı. Ons altın 1819 dolar seviyesine kadar yükseliş gösterdi. Ons altındaki güçlenme gram altına da pozitif yansıdı.

2021 yılına 1900 dolardan başlayan ons Altın fiyatları yılın son işlem gününde yükseliş hareketi yaptı. ABD'de açıklanan istihdam verisinin yarattığı pozitif etki ile birlikte altın fiyatları ivme kazandı.

ONS ALTIN PRİMLİ SEYRE YÖNELDİ

Koronavirüs pandemisinin başlamasının ardından ABD işsizlik maaşına başvurular en düşük seviyelere gelmesi, ABD ekonomisindeki toparlanmayı güçlü kılmaya başladı. Fed'in ekonomik büyüme kıstasları arasında ana etkenlerden biri olan işsizliğin düşürülmesine ilişkin adımların doğru atıldığına dair gelen verilerle birlikte ons altın primli seyre yöneldi.

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Gram altın fiyatları 31 Aralık 2021...Güne 1817 dolar seviyesinden başlayan Gram Altın gün içinde en düşük 1814 dolar, en yüksek 1819 dolar seviyesini gördü. Saat 08:33 itibarıyla ons altın 1818 dolar seviyesinde bulunuyor.

Gram altın ise ons altındaki güçlenmeye paralel olarak yüzde 1'e yakın primli seyretmeye başladı. Güne 770 lira seviyesinden başlayan gram altın gün içinde en düşük 763.6 lira, en yüksek de 777.7 lirayı gördü.

Gram altın saat 09.41 itibariyle alış 769,08 satış 769,24 TL'den işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR? ÇEYRAK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın 31 Aralık 2021 günü saat 9.40 itibariyle alış 1.250,00 TL satış 1.287,00'den işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Cumhuriyet Altını 31 Aralık 2021 günü saat 9.42 itibariyle alış 4.991,00 satış 5.129,00 olarak işlem görüyor.

JP MORGAN'DAN KRİTİK ÖNGÖRÜ

ABD'li dev banka JP Morgan, Fed'in faiz artırmasıyla birlikte altın fiyatlarında düşüşün olabileceğine yönelik rapor yayımladı.

JP Morgan analistleri, Fed'in 2022 yılında para politikasını sıkılaştırmaya başlamasıyla birlikte altının bu adımın etkilerine karşı dayanamayacağını düşünüyor. Raporda, Fed'in genişlemeci para politikasını terk etmesiyle birlikte altın ve gümüş fiyatları üzerinde 2022 yılı boyunca baskı oluşacağı, 2022'nin ilk çeyreğinde ons altının 1765 dolar seviyelerine gerileyeceğini ve istikrarlı şekilde düşmeye devam etmesinin beklendiğini söyledi. 2022 yılının son çeyreğinde altın fiyatlarının 1520 dolara kadar gerileyebileceği de raporda not edildi.

GRAM ALTIN 2021'DE YÜZDE 71 KAZANDIRDI

Gram altın 2021 yılının başından bu yana yatırımcısına yüzde 71 oranında kazandırmış oldu. Seneye 454 liradan başlayan gram altın bugün itibarıyla 777 liraya kadar yükseldi. Son bir yıl baz alındığında yüzde 71 oranında artış yaşanmış görülüyor. Tarihi zirvesi olan 1062 liraya göre kıyasladığımızda ise yüzde 134'e yakın prim yaptığı ortaya çıkıyor.



