'Gram altın fiyatları ne kadar oldu?' 'Çeyrek altın kaç lira?' 26 Şubat Kapalıçarşı altın piyasası…
Geçtiğimiz hafta gram altın 7 haftanın zirvesini görmüş, yatırımcısını sevindirmişti. Bu hafta da altında pozitif bir seyir bekleyen yatırımcı 26 Şubat altın fiyatlarını merak ediyor. İnternette sıklıkla ‘Gram altın ne kadar?’ ‘Çeyrek altın kaç lira?’ soruları aratılıyor. İşte 26 Şubat altın fiyatları…
3 haftadır yükseliş trendinde olan altın fiyatları yatırımcının en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Kapalıçarşı altın piyasasının yükseliş eğilimini takip eden yatırımcı, ‘Gram altın ne kadar?’ ‘Çeyrek altın kaç lira?’ sorularını sıklıkla aratıyor. İşte 26 Şubat altın fiyatları…
GRAM ALTIN NE KADAR?
İstanbul Kapalıçarşı’da altın güne düşüşle başladı. 225,66 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 225,91 liradan, bin 504 liradan alınan Cumhuriyet altın bin 527 liradan, 205,25 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 220,08 liradan, bin 456 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 484 liradan satıldı.
YARIM ALTIN NE KADAR?
728 liradan alınan Yarım Ziynet 747 liradan satıldı.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
364 liradan alınan Çeyrek Ziynet 373 liradan satılıyor.