3 haftadır yükseliş trendinde olan altın fiyatları yatırımcının en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Kapalıçarşı altın piyasasının yükseliş eğilimini takip eden yatırımcı, ‘Gram altın ne kadar?’ ‘Çeyrek altın kaç lira?’ sorularını sıklıkla aratıyor. İşte 26 Şubat altın fiyatları…

GRAM ALTIN NE KADAR?

İstanbul Kapalıçarşı’da altın güne düşüşle başladı. 225,66 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 225,91 liradan, bin 504 liradan alınan Cumhuriyet altın bin 527 liradan, 205,25 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 220,08 liradan, bin 456 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 484 liradan satıldı.

YARIM ALTIN NE KADAR?

728 liradan alınan Yarım Ziynet 747 liradan satıldı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

364 liradan alınan Çeyrek Ziynet 373 liradan satılıyor.