Gram altın fiyatları yükseldi

Altın piyasasında, en düşük 376 bin lira, en yüksek 379 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,93 artarak 378 bin 700 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 706 milyon 125 bin 142,77 lira, işlem miktarı ise 1.906,92 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 714 milyon 900 bin 538,55 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.





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