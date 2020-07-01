Gram altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor

1 Temmuz altın fiyatları serbest piyasada ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından merakla takip edilip araştırılıyor. Bilindiği üzere her ayın ilk haftası piyasa katılımcılarının radarında ABD istihdam piyasasına yönelik kritik makro-ekonomik gelişmeler yer almaktadır. Verilerin açıklanması öncesinde altın fiyatları yükselişe geçti.

Haftaya yatay yönlü seyirle başlayan gram altın fiyatları ABD’deki tarım dışı istihdam verisinin açıklanması öncesinde yükselişe geçti. Geçtiğimiz günü 390 lira seviyelerinde kapatan gram altın fiyatları bugün serbest piyasada 392 lira alış ve 393 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

Tıpkı gram altın fiyatları gibi çeyrek altın fiyatları da ABD’deki tarım dışı istihdam verisi açıklaması öncesinde yükselişe geçti. Buna göre serbest piyasada saat 08.00’de kaydedilen verilere göre çeyrek altın fiyatları 635 lira alış ve 643 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

1 Temmuz yarım altın fiyatları ve Cumhuriyet altını fiyatları ise şu şekilde:

Cumhuriyet Altını

2.540,60

2.561,80

Yarım Altın

1.270,30

1.285,80

Altın (ONS)

1.783,76

1.784,24

Altın ($/kg)

57.032,00

57.044,00

Altın (Euro/kg)

63.978,00

63.991,00

Reşat Altını

2.571,47

2.593,15