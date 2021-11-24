Gram altın, 24 Kasım Çarşamba sabahında dün yaşadığı hızlı yükselişin ardından daha yatay bir seyir halinde ve yüzde 0,19 oranında bir yükseliş gösteriyor, çeyrek altın da bu değer artışı yüzde 0,41 oldu. 22 ayar bileziğin gram fiyatı ise 678,40 TL’den satılıyor. Peki, gram altın kaç lira? Çeyrek altın bugün kaç TL oldu? İşte, 24 Kasım 2021 altın fiyatları…

24 KASIM 2021 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı: 740,91 TL

Gram altın satış fiyatı: 741,04 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı: 1.156,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 1.231,00 TL,

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı: 2.313,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 2.463,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış fiyatı: 4.587,01 TL

Tam altın satış fiyatı: 4.693,42 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 4.757,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 4.829,00 TL

22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM ALIŞ FİYATI NE KADAR?

22 ayar bileziğin gram alış fiyatı: 654,03 TL

22 ayar bileziğin gram satış fiyatı: 679,32 TL







