Ekonomi Gram altın kaç lira? Çeyrek altın ne kadar? 16 Kasım altın fiyatları

Gram altın kaç lira? Çeyrek altın ne kadar? 16 Kasım altın fiyatları

Ekonomi

Gram altın kaç lira? Çeyrek altın ne kadar? 16 Kasım altın fiyatları

Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarındaki yükseliş hızla devam ediyor. Gram altın 16 Kasım sabahına 600 TL’nin üzerinde bir fiyatla başlarken, çeyrek altın ise 1000 TL sınırına yaklaşmaya devam ediyor. İşte, 16 Kasım 2021 güncel altın fiyatları…

16 Kasım 2021, Salı 09:06 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

16 Kasım Salı sabahında gram altın yüzde 0,41, çeyrek altın yüzde 0,30 oranında değer kazanırken, 22 ayar bileziğin gram fiyatında bu oran yüzde 0,14 olarak görüldü. Ons altın ise yüzde 0,21 oranında değer kazanarak 1.867,30 dolar seviyelerine ulaştı.

16 KASIM 2021 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

  • Gram altın alış fiyatı: 605,01 TL
  • Gram altın satış fiyatı: 605,21 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

  • Çeyrek altın alış fiyatı: 963,00 TL
  • Çeyrek altın satış fiyatı: 989,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR? 

  • Yarım altın alış fiyatı: 1.926,00 TL
  • Yarım altın satış fiyatı: 1.991,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

  • Tam altın alış fiyatı: 3.828,39 TL
  • Tam altın satış fiyatı: 3.903,43 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

  • Cumhuriyet altını alış fiyatı: 3.967,00 TL
  • Cumhuriyet satış fiyatı: 4.027,00 TL

22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?

  • 22 ayar bileziğin gram altın alış fiyatı: 544,54 TL
  • 22 ayar bileziğin gram satış fiyatı: 565,66 TL

 

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Yollar iyileşti sürücüler aynı
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Komet’in resim yolculuğu…
Oral Çalışlar
Ekrem Sarısu
Ya primi tamamlayacak ya da 60 yaşı bekleyeceksiniz
Ekrem Sarısu
Bilal Emin Turan
500 restorana ulaşana kadar durmayacak
Bilal Emin Turan
Erkut Can
Zincirin bir halkası yoktu
Erkut Can
Murat Gülderen
Böyle 'Cep' kullanımı sakat bile bırakabilir
Murat Gülderen
Özlem Denizmen
Efsaneyi kaçırma
Özlem Denizmen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Yemeksepeti hacklendi mi? Milyonlarca kullanıcının kişisel bilgileri var