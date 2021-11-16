Gram altın kaç lira? Çeyrek altın ne kadar? 16 Kasım altın fiyatları
Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarındaki yükseliş hızla devam ediyor. Gram altın 16 Kasım sabahına 600 TL’nin üzerinde bir fiyatla başlarken, çeyrek altın ise 1000 TL sınırına yaklaşmaya devam ediyor. İşte, 16 Kasım 2021 güncel altın fiyatları…
16 Kasım 2021, Salı 09:06 Son Güncelleme:
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16 Kasım Salı sabahında gram altın yüzde 0,41, çeyrek altın yüzde 0,30 oranında değer kazanırken, 22 ayar bileziğin gram fiyatında bu oran yüzde 0,14 olarak görüldü. Ons altın ise yüzde 0,21 oranında değer kazanarak 1.867,30 dolar seviyelerine ulaştı.
16 KASIM 2021 ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR?
- Gram altın alış fiyatı: 605,01 TL
- Gram altın satış fiyatı: 605,21 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
- Çeyrek altın alış fiyatı: 963,00 TL
- Çeyrek altın satış fiyatı: 989,00 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
- Yarım altın alış fiyatı: 1.926,00 TL
- Yarım altın satış fiyatı: 1.991,00 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
- Tam altın alış fiyatı: 3.828,39 TL
- Tam altın satış fiyatı: 3.903,43 TL
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
- Cumhuriyet altını alış fiyatı: 3.967,00 TL
- Cumhuriyet satış fiyatı: 4.027,00 TL
22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?
- 22 ayar bileziğin gram altın alış fiyatı: 544,54 TL
- 22 ayar bileziğin gram satış fiyatı: 565,66 TL
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