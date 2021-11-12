Gram altın hızla 600 TL sınırına doğru yükselirken, çeyrek altın 1000 TL seviyelerinde doğru ilerlemeye devam ediyor. Hem yatırımcı hem de kullanıcıların gözü sabah saatlerinde 12 Kasım Cuma altın fiyatlarındaki son duruma çevrildi. Uzmanlar altın fiyatlarındaki yükselişin Kasım ayı boyunca devam edeceği yönünde tahminde bulunuyordu. Peki, gram altın kaç TL? Çeyrek altın bugün ne kadar oldu? İşte, 12 Kasım altın fiyatları…

12 KASIM 2021 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı: 595,43 TL

Gram altın satış fiyatı: 595,58 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı: 948,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 974,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı: 1.896,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 1.959,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış fiyatı: 3.794,48 TL

Tam altın satış fiyatı: 3.868,87 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 3.932,00 TL

Cumhuriyet satış fiyatı: 3.992,00 TL

22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?