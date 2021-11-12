Gram altın kaç TL? Çeyrek altın bugün ne kadar oldu? 12 Kasım altın fiyatlarında son durum
Altın fiyatlarındaki yükseliş her gün yeni bir rekor kırarken, gram altın ve çeyrek altın fiyatları dünden bugüne yaklaşık 10 TL fark ark arttı. Sabah saatlerinde ons altın yüzde 0,21 oranında değer kaybederken, gram altın yüzde 0,40 çeyrek altın ise yüzde 0,52 oranında değer kazandı. İşte, 12 Kasım altın fiyatlarında son durum…
12 Kasım 2021, Cuma 09:14 Son Güncelleme:
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Gram altın hızla 600 TL sınırına doğru yükselirken, çeyrek altın 1000 TL seviyelerinde doğru ilerlemeye devam ediyor. Hem yatırımcı hem de kullanıcıların gözü sabah saatlerinde 12 Kasım Cuma altın fiyatlarındaki son duruma çevrildi. Uzmanlar altın fiyatlarındaki yükselişin Kasım ayı boyunca devam edeceği yönünde tahminde bulunuyordu. Peki, gram altın kaç TL? Çeyrek altın bugün ne kadar oldu? İşte, 12 Kasım altın fiyatları…
12 KASIM 2021 ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR?
- Gram altın alış fiyatı: 595,43 TL
- Gram altın satış fiyatı: 595,58 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
- Çeyrek altın alış fiyatı: 948,00 TL
- Çeyrek altın satış fiyatı: 974,00 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
- Yarım altın alış fiyatı: 1.896,00 TL
- Yarım altın satış fiyatı: 1.959,00 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
- Tam altın alış fiyatı: 3.794,48 TL
- Tam altın satış fiyatı: 3.868,87 TL
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
- Cumhuriyet altını alış fiyatı: 3.932,00 TL
- Cumhuriyet satış fiyatı: 3.992,00 TL
22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?
- 22 ayar bileziğin gram altın alış fiyatı: 536,09 TL
- 22 ayar bileziğin gram satış fiyatı: 556,83 TL