Altın fiyatları 13 Aralık Pazartesi... Geçtiğimiz hafta başında dövizdeki yükselişle birlikte 795 TL’yi gördü. Son haftalardaki rekor yükselişiyle birlikte altın fiyatları bugün son dakika olarak yakından takip ediliyor. Altın fiyatları hafta içerisinde yakaladığı seviyelerin etkisinde yer almayı sürdürüyor. Peki, bugün çeyrek altın, gram altın, yarım altın, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? İşte 13 Aralık 2021 altın fiyatları…

Haftanın ilk günü olan 13 Aralık Pazartesi güncel altın fiyatları ekonomiyi yakından takip edenler ve altına yatırım yapanlar tarafından anlık sorgulanıyor. Döviz kurundaki hareketlilik ve ons altının yükselişi iç piyasadaki altın türlerinin yönünü de yukarı çevirdi. Altının onsunun bin 785 dolar seviyelerinde dengelenmeye çalıştığı günlerde döviz kuru kaynaklı değişimler iç piyasadaki fiyatlara etki ediyor. İşte Bigpara’dan alınan son verilere göre altında anlık rakamlar..

ALTIN FİYATLARI 13 ARALIK 2021 ANLIK

GRAM ALTIN NE KADAR? GRAM ALTIN KAÇ TL?

Geçtiğimiz hafta 700 lirayı aşarak önemli bir kritik eşiği geçen gram altın an itibarıyla 796 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL? ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın bugün 1000 liranın üzerindeki konumunu korurken 1.266 liradan alınıyor. 13 Aralık’ta çeyrek altının satış fiyatı ise 1.296 TL.

YARIM ALTIN NE KADAR? YARIM ALTIN FİYATI

Yarım altın bugün 2.535 liradan alınıyor, 2.600 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Son dönemdeki artışlarla birlikte hem 4 bin lira barajını aşan hem de bu seviyelerdeki eşikleri geçen Cumhuriyet altını bugün 5 bin 065 liradan alınırken 5 bin 163 liradan satışta.



