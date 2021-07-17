Düğünlerin en çok yapıldığı hafta sonunda, hediyelik olarak tercih edilen gram altın ve çeyrek altın fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Son dönemlerde yatırımcının yüzünü bir türlü güldürmeyen altın fiyatları, hafta başına yükselerek başladıysa da hafta sonunda yaklaştıkça değer kaybı arttı. Peki, Gram altın Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar? İşte, 17 Temmuz Cumartesi güncel altın fiyatları…

17 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın haftanın haftayı düşüşle kapadı ve yeniden 500 TL’nin altına indi. 17 Temmuz Cumartesi sabahında gram altının alış fiyatı 496,10 TL, satış fiyatı ise 496,38 TL oldu.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın geçtiğimiz haftalarda 850 TL sınırına yaklaşmıştı ancak son yaşanan değer kayıplarının ardından 803,00 TL’den alınıp, 820,00 TL’den satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın sabah saatlerinde yüzde 1,32 oranında değer kaybı yaşadı ve yarım altının alış fiyatı 1.606,00 TL, satış fiyatı ise 1.640,00 TL oldu.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altındaki değer kaybı bu sabah yüzde 0,26 oranında oldu. Tam altın 17 Temmuz Cumartesi gününde 3.195,19 TL’den alınıp 3.258,12 TL’den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını da altın fiyatlarındaki düşüşten etkilendi. Yüzde 0,27 oranında değer kaybı yaşayan cumhuriyet altınının alış fiyatı 3.311,00 TL, satış fiyatı ise 3.362,00 TL oldu.

14 AYAR ALTIN NE KADAR?

14 ayar altının fiyatı bir önceki güne göre yaklaşık 4 TL düştü. 271,74 TL’den alınan 14 ayar altın sabah saatlerinde 326,22 TL’den satılıyor.

18 AYAR ALTIN NE KADAR?

18 ayar altın 17 Temmuz Cumartesi sabahında 0,20 oranında düşüş yaşadı ve alış fiyatı 364,45 TL satış fiyatı ise 364,79 TL oldu.

22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?