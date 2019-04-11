Gram altın ne kadar? (11 Nisan 2019 altın fiyatları)

Alıcısı ve satıcısı altında son rakamları merak ediyor. Altın 11 Nisan itibariyle ne kadar oldu? İşte güncel rakamlar...

GRAM ALTIN NE KADAR?

İstanbul Kapalıçarşı'da 239,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 239,90 liradan, bin 580 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 601 liradan, 218,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 222,50 liradan, bin 544 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 564 liradan satıldı.

YARIM ALTIN NE KADAR?

772 liradan alınan Yarım Ziynet 782 liradan satıldı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

386 liradan alınan Çeyrek Ziynet 391 liradan satıldı.

Kaynak: İHA