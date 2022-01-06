Altın fiyatlarında hafta başından bu yana hareketli bir seyir izleniyor. Geçtiğimiz gün 1830 dolar seviyesine kadar yükselen ons altın, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) sıkı para politikasına yönelik mesajı sonrası bugün resmen çakıldı. Gram altın, çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte detaylar…

Küresel çapta hızla artan enflasyonist eğilim merkez bankalarını sıkı para politikası uygulamaya zorluyor. ABD’de enflasyonun 39 yılın zirvesine çıkmasıyla birlikte Fed’in verdiği mesajlar piyasalar tarafından yakından takip ediliyor.

ONS ALTIN FİYATI DÜŞTÜ! ALTININ ONSU NE KADAR?

Geçtiğimiz gün Fed’in toplantı tutanakları yayımlandı. Fed'in hızla artan enflasyonu frenlemek için daha erken ve hızlı faiz artırımına gidebileceğinin sinyalini vermesi, faiz artırımına başladıktan hemen sonra bilançosunu küçültmeye başlamayı tartışması altın fiyatını geriletti.

Bu gelişmeyle birlikte geçtiğimiz gün 1830 dolara kadar yükselen ons altın, Fed’in şahin mesajları sonrası sert düşerek bugün 1802 dolar seviyesine kadar geri çekildi.

Ons Altın saat 10:08 itibariyle alış 1.802 satış 1.803 dolar seviyesinde işlem görüyor.

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR? GRAM ALTIN BUGÜN KAÇ TL?

Yurt içinde ise gram altın fiyatı dolar kuru ve ons altındaki hareketlere paralel bir seyir izliyor.

Geçtiğimiz güne 781 lira seviyesinden başlayan gram altın, 800 liraya kadar yükseldi ve 796 lira seviyesinden kapandı.

Gram altın 6 Ocak 2022 gününe 796 liradan başladı.

Gram Altın saat 10:04 itibariyle alış 798,05 satış 798,24 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR? 6 OCAK 2022 PERŞEMBE ÇEYREK ALTIN FİYATI

Çeyrek Altın saat 10:08 itibariyle alış 1.293,00 satış 1.316,00 liradan işlem görüyor.

Analistler Omicron varyantının vaka sayılarında büyük artışa yol açmasının spot altın fiyatını desteklediğini, bu ortamda altın fiyatının ilk destek olan 1801 dolar/ons seviyesinin üzerinde tutunmaya devam etmesini bekliyor. Bu desteğin kırılması halinde ise 1782 dolar/ons seviyesine kadar geri çekilme hedeflenebilir.







