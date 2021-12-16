Türkiye Gram altın ne kadar? Altın fiyatlarına Fed etkisi! Gözler bugün açıklanacak faiz kararında

Gram altın ne kadar? Altın fiyatlarına Fed etkisi! Gözler bugün açıklanacak faiz kararında

Türkiye

Gram altın ne kadar? Altın fiyatlarına Fed etkisi! Gözler bugün açıklanacak faiz kararında

Altın fiyatlarında rahatlama yaşandı. Fed, 6 adet faiz artırımı yapacağını açıkladı. Fed, dün faiz kararını açıklamadan önce ons altın 1750 dolar seviyelerine gerilemişti. Altın fiyatları Fed'in faiz kararı sonrası toparlandı. Gram altın ne kadar? Gram altın fiyatları hem ons altındaki toparlanma hem de dolar kurundaki hareketliliğin etkisiyle yükseldi. Fed'in ardından gözler bugün BoE ve ECB'nin alacağı faiz kararına çevirdi. Altının yönü için etkileyici olacak. İşte son dakika haberine göre altında son durum...

16 Aralık 2021, Perşembe 09:37 Son Güncelleme:
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Altın fiyatları Fed'in beklentiler dahilinde açıklamalarda bulunmasıyla birlikte hafif güç kazandı. Bugün BoE ve ECB'nin de faiz kararları ve sonrasında vereceği mesajlar altının yönü için etkileyici olacak.

FED FAİZ KARARINI AÇIKLADI, ALTIN RAHATLADI

ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararının ardından Altın fiyatlarında rahatlama yaşandı. Fed'in 2022 ve 2023 yıllarında toplamda 6 adet faiz artırımı yapacağına dair açıklamalar altın fiyatlarında toparlanmaya yol açtı.

Fed varlık alımı azaltımını 30 milyar dolara çıkartırken enflasyonun kalıcı risk haline geldiğine dair açıklamalar altına olan ilgiyi de artırdı.

Fed'in dün faiz kararını açıklamadan önce ons altın 1750 dolar seviyelerine gerilemişti. Güne 1778 dolardan başlayan ons altın gün içinde en düşük 1775 dolar, en yüksek de 1784 dolar seviyesini gördü.

Saat 08:06 itibarıyla ons altın 1781 dolar seviyesinde bulunuyor.

GRAM ALTIN NE KADAR? GRAM ALTIN REKOR KIRDI

Gram Altın fiyatları hem ons altındaki toparlanma hem de dolar kurundaki hareketliliğin etkisiyle 850 lira seviyesine yükseldi. Güne 846.3 liradan başlayan gram altın gün içinde en düşük 843.9 lira, en yüksek de 850 lirayı gördü.

Saat 08:06 itibarıyla gram atlın 848.3 liradan alıcı buluyor. 

GÖZLER BoE ve ECB'YE ÇEVRİLDİ

Fed'in ardından altın yatırımcıları gözünü BoE ve ECB'nin alacağı faiz kararına çevirdi. Fed'in beklentileri doğrular nitelikteki açıklamalarıyla pozitif seyre yönelen altın, her iki merkez bankasından gelecek sinyaller de grafiğine yansıtması bekleniyor.

Analistler ons altın için direnç seviyesi olan 1797-1805 dolar/ons aralığını gösteriyorlar. İlk destek ise 1773 dolar/ons seviyesinde. Buranın altında 1758 dolar/ons desteği bulunuyor.


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