Ekonomi Gram altın ne kadar bugün? Çeyrek altın kaç TL? 4 Kasım altın fiyatları

Gram altın ne kadar bugün? Çeyrek altın kaç TL? 4 Kasım altın fiyatları

Ekonomi

Gram altın ne kadar bugün? Çeyrek altın kaç TL? 4 Kasım altın fiyatları

Gram altın ve çeyrek altın tarihi rekoru kırmalarının ardından kasım ayıyla birlikte yatay seyretmeye devam ediyor. Düğün sezonu yavaş yavaş geride kalırken, yatırım amaçlı kullanılmaya başlanan gram altın 550 TL seviyelerine inerken, çeyrek altın da 900 TL'nin altına indi. İşte, 4 Kasım güncel altın fiyatları…

04 Kasım 2021, Perşembe 09:10 Son Güncelleme:
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Altın fiyatları milyonlarca kişi tarafından yakından takip ediliyor. Ekim ayı enflasyonunun açıklanmasının altın fiyatlarında hareketlilik olur mu merak edilirken, sabah saatlerinde gram altın, yüzde 0,47 oranında değer kazanırken, çeyrek altın yüzde 0,11 oranında düşüş yaşadı. Peki, gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? İşte, 4 Kasım altın fiyatları…

4 KASIM 2021 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

  • Gram altın alış fiyatı: 551,00 TL
  • Gram altın satış fiyatı: 551,05 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

  • Çeyrek altın alış fiyatı: 877,00 TL
  • Çeyrek altın satış fiyatı: 899,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR? 

  • Yarım altın alış fiyatı: 1.755,00 TL
  • Yarım altın satış fiyatı: 1.819,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

  • Tam altın alış fiyatı: 3.517,09 TL
  • Tam altın satış fiyatı: 3.586,16 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

  • Cumhuriyet altını alış fiyatı: 3.641,00 TL
  • Cumhuriyet satış fiyatı: 3.696,00 TL


22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?

  • 22 ayar bileziğin gram altın alış fiyatı: 496,24 TL
  • 22 ayar bileziğin gram satış fiyatı: 515,50 TL


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