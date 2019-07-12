Altında dün itibariyle yaşanan geri çekilme sabah saatlerinden itibaren devam ediyor. Uzmanların tahminleri Trump’ın İran hakkındaki söylemlerinin önümüzdeki günlerde altına olan talebi arttıracağı yönünde. Yatırımcı analizleri ve altın fiyatlarını dikkatle takip ediyor. Peki, gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira? 12 Temmuz altın fiyatları…

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

255,45 liradan alınan 24 Ayar külçe altın (Gram altın) 255,53 liradan, bin 707 liradan alınan Cumhuriyet altını bin 733 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Bin 652 liradan alınan tam altın bin 684 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

826 liradan alınan yarım altın 847 liradan ve 413 liradan alınan çeyrek altın 423 liradan satılıyor.