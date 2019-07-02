Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira? 2 Temmuz altın fiyatları…
G-20 Liderler Zirvesinde ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi’nin görüşmesinden gelen ılımlı mesajlar, ticaret müzakerelerinin devamı, ek tarifelerin uygulanmayacağına dair açıklamalar altın fiyatlarının düşmesine neden oldu. Yatırımcı altın fiyatlarını merak ediyor. Peki, Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira? İşte 2 Temmuz altın fiyatları…
G-20 Liderler Zirvesi’nden gelen olumlu haberlerle birlikte döviz ve altın piyasasında beklentiler yönünde bir düşüş yaşandı. Peki, Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira? İşte 2 Temmuz güncel altın fiyatları…
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
251,52 liradan alınan 24 Ayar külçe altın (Gram altın) 251,58 liradan, bin 668 liradan alınan Cumhuriyet altını bin 693 liradan satılıyor.
TAM ALTIN NE KADAR?
Bin 615 liradan alınan tam altın bin 647 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
807 liradan alınan yarım altın 828 liradan ve 403 liradan alınan çeyrek altın 414 liradan satılıyor.