Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira? 2 Temmuz altın fiyatları… G-20 Liderler Zirvesinde ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi’nin görüşmesinden gelen ılımlı mesajlar, ticaret müzakerelerinin devamı, ek tarifelerin uygulanmayacağına dair açıklamalar altın fiyatlarının düşmesine neden oldu. Yatırımcı altın fiyatlarını merak ediyor. Peki, Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira? İşte 2 Temmuz altın fiyatları…