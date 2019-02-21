21 Şubat Perşembe günü altın fiyatları yatırımcısının en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Serbest piyasa ve Kapalıçarşı altın fiyatları internette sıklıkla aratılıyor. Peki, gram altın ne kadar? Cumhuriyet ve çeyrek altın kaç lira? İşte güncel altın fiyatları…

Altın son 10 yılda yıldızı parlayan emtialar içinde yer alıyor. Son günlerde altın fiyatlarında hareketlilik yaşanıyor.

CUMHURİYET VE GRAM ALTIN NE KADAR?

İstanbul Kapalıçarşı'da 228,22 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 228,31 liradan, bin 519 liradan alınan Cumhuriyet altını bin 542 liradan, 207,58 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 222,56 liradan, bin 471 liradan alınan tam altın bin 500 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

735 liradan alınan yarım altın 754 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

367 liradan alınan çeyrek altın 377 liradan satılıyor.