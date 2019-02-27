Şubat ayının son günlerinde parasını korumak isteyen yatırımcı Kapalıçarşı ve serbest piyasada altın fiyatlarını merak ediyor. Geçtiğimiz hafta yatırımcısını kazandıran altında son durum ne? Gram altın kaç lira? Çeyrek altın ne kadar? Tam ve Cumhuriyet altını kaç lira? İşte 27 Şubat altın fiyatları …

GRAM ALTIN KAÇ LİRA?

İstanbul Kapalıçarşı’da altın güne düşüşle başladı. 225,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 225,38 liradan, bin 498 liradan alınan Cumhuriyet altın bin 521 liradan, 204,93 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 219,72 liradan, bin 450 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 479 liradan satıldı.

YARIM ALTIN NE KADAR?

725 liradan alınan Yarım Ziynet 744 liradan satıldı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

362 liradan alınan Çeyrek Ziynet 372 liradan satılıyor.