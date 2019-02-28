Şubat ayının son gününde altın fiyatları yatırımcı tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Şubat ayında yakaladığı yukarı yönlü hareketlilik yatırımcısını oldukça memnun etmişti. Ayın son gününe düşüşle başlayan altın en çok merak edilen konular arasında geliyor. Peki Kapalıçarşı’da Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira? İşte güncel altın fiyatları ile ilgili detaylar…

28 ŞUBAT PERŞEMBE GRAM ALTIN NE KADAR?

Piyasadan alınan son verilere göre, İstanbul Kapalıçarşı'da 224,43 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 224,52 liradan, bin 495 liradan alınan Cumhuriyet altını bin 518 liradan, 204 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 218 liradan, bin 447 liradan alınan tam altın bin 476 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

723 liradan alınan Yarım altın 742 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

361 liradan alınan Çeyrek altın 371 liradan satılıyor.



