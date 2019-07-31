Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira? 31 Temmuz altın fiyatları…

Temmuz ayının son gününde yatırımcı anlık ve güncel altın fiyatlarını merak ediyor. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira? Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 31 Temmuz 2019 anlık altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU?

252,95 liradan alınan 24 Ayar külçe altın (Gram altın) 257,79 liradan, bin 688 liradan alınan Cumhuriyet altını bin 714 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

229,88 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 246,46 liradan, bin 635 liradan alınan tam altın bin 667 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

812 liradan alınan yarım altın 832 liradan ve 408 liradan alınan çeyrek altın 419 liradan satılıyor.