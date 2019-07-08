Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira? 8 Temmuz altın fiyatları…
Son zamanlarda artan küresel risk unsurları ile birlikte yukarı yönlü hareketlenmeler gerçekleştiren altın fiyatlarındaki yükseliş geçtiğimiz hafta yatay bir seyirle devam etti. Haftanın ilk günü yatırımcı altın fiyatlarındaki son durumu merak ediyor. Peki, Gram altın fiyatı ne kadar? Çeyrek altın kaç lira? 8 Temmuz güncel altın fiyatları…
Haftanın ilk günü yatırımcı altın fiyatlarını merak ediyor. Yatırımcı Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira? Altın fiyatlarındaki son durum ne? sorularını merak ediyor. İşte 8 Temmuz Kapalıçarşı altın fiyatları…
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
259,03 liradan alınan 24 Ayar külçe altın (Gram altın) 259,22 liradan, bin 680 liradan alınan Cumhuriyet altını bin 705 liradan satılıyor.
TAM ALTIN NE KADAR?
235,58 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 252,68 liradan, bin 626 liradan alınan tam altın bin 658 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
813 liradan alınan yarım altın 834 liradan ve 406 liradan alınan çeyrek altın 417 liradan satılıyor.