Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira? 8 Temmuz altın fiyatları… Son zamanlarda artan küresel risk unsurları ile birlikte yukarı yönlü hareketlenmeler gerçekleştiren altın fiyatlarındaki yükseliş geçtiğimiz hafta yatay bir seyirle devam etti. Haftanın ilk günü yatırımcı altın fiyatlarındaki son durumu merak ediyor. Peki, Gram altın fiyatı ne kadar? Çeyrek altın kaç lira? 8 Temmuz güncel altın fiyatları…