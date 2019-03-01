Geçtiğimiz haftalarda altın yatırımcısına sağladığı getiri ile sevindirmişti. Mart ayının ilk gününe yatay bir seyirle başlayan altın yatırımcısının merak ettiği konular arasında geliyor. Peki Kapalıçarşı’da altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira? İşte 1 Mart altın fiyatlarındaki son durum…

SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Piyasalardan alınan son verilere göre; gram altın alışta 223, satışta 225 lira seviyelerinde işlem görüyor. Çeyrek altın 365 liradan alınırken , 372 liradan satılıyor. 730 liradan alınan Yarım altın ise 745 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını 1503 lira alınırken, 1518 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.