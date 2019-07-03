Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira? İşte 3 Temmuz altın fiyatları…
G-20 Zirvesi’nde ticaret görüşmelerinin devam edeceği sonucunun çıkmasıyla birlikte rekor seviyelerden geri çekilen altın hafta başından beri satıcılı seyrediyor. Yurtiçi piyasalarda da yatırımcı dikkatle altın fiyatlarını merak ediyor. Peki, gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira? İşte 3 Temmuz Kapalıçarşı altın fiyatları…
Küresel gelişmelerin etkisiyle rekor seviyelerden gerileyen altın yurtiçi yatırımcı tarafından dikkatle takip ediliyor. Peki, Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira? İşte 3 Temmuz güncel altın fiyatları…
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
257,03 liradan alınan 24 Ayar külçe altın (Gram altın) 257,11 liradan, bin 674 liradan alınan Cumhuriyet altını bin 699 liradan satılıyor.
TAM ALTIN NE KADAR?
Bin 621 liradan alınan tam altın bin 652 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
810 liradan alınan yarım altın 831 liradan ve 405 liradan alınan çeyrek altın 415 liradan satılıyor.