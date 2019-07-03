Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira? İşte 3 Temmuz altın fiyatları… G-20 Zirvesi’nde ticaret görüşmelerinin devam edeceği sonucunun çıkmasıyla birlikte rekor seviyelerden geri çekilen altın hafta başından beri satıcılı seyrediyor. Yurtiçi piyasalarda da yatırımcı dikkatle altın fiyatlarını merak ediyor. Peki, gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira? İşte 3 Temmuz Kapalıçarşı altın fiyatları…