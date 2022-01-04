Ons altın, ABD tahvil getirilerindeki hızlı yükseliş ile yaşanan düşüşün ardından toparlanmaya çalışıyor. Gram altın ise güne 760 lira seviyesinde başladı. Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı, ABD Hazine kağıdı getirilerinde dün gerçekleşen hızlı yükselişin etkisiyle yaşanan sert düşüşün ardından toparlanmaya çalışıyor.

ABD'de 10 yıl vadeli Hazine kağıdı getirisinin 2022'ye son 10 yılın en kötü başlangıcını yapmasının ve getirinin 12 baz puan ile 2009'dan bu yana görülen en büyük yükselişi yaşamasının etkisi ile 6 haftanın en sert düşüşünü yaşayan spot altın, bu sabah hafif artıda.

SPOT ALTIN KAÇ DOLAR?

Spot altın fiyatı şu sıralarda düne göre 1804 dolar seviyesinde. Analistler, 1801 dolar/ons desteğinde tutunmayı başaran spot altın fiyatını buralarda kalabilmesi halinde yeniden 1815 dolar/ons seviyesini deneyebileceğini ifade ediyorlar.

GRAM ALTIN NE KADAR? 4 OCAK 2022 SALI GRAM ALTIN KAÇ TL?

Geçen haftaya 638 liradan başlayan gram altın, dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki yükselişle haftayı 783 lira civarında kapatmıştı. Haftaya yatay bir seyirle başlayan gram altın, dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki düşüşle 760 lira civarına geriledi.

Gram altın fiyatı 4 Ocak 20222 Salı günü saat 10:44 itibariyle alış 799,24 satış 799,412 TL'den işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR? 4 OCAK 2022 SALI ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın saat 10:28 itibariyle alış 1.289,00 satış 1.321,00 TL'den işlem görüyor.















