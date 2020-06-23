Haziran ayının sonuna yaklaşırken altın fiyatları düştü mü, yükseldi mi büyük merak konusu oldu. Dün altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 385 liradan işlem görüyordu. Bugün de aynı seyirde devam eden gram altın 385 liradan alıcı buluyor.

Cuma günü, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 383,8 liradan tamamladı. Yeni haftanın ilk işlem gününe de yükselişle başlayan altının gram fiyatı bugün 385 lira seviyesinde seyrediyor.

Çeyrek altın ne kadar?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 631 lira, Cumhuriyet altını da 2.516 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı

Altının ons fiyatı da 1.752 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analist yorumları

Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga endişeleri ve merkez bankalarının genişlemeci adımlarının altının ons fiyatını desteklediğini, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.740 doların destek olarak öne çıktığını, gram altında ise 380-390 lira bandının izleneceğini kaydetti.

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