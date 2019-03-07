Altın hafta başından beri yaşadığı düşüşlerin ardından küresel piyasalarda yaşanan hareketlilikle alıcılı bir yükseliş sergiliyor. Dolar karşısında değer kazanmaya başlayan altın yatırımcının merak ettiği konular arasında geliyor. Peki, Kapalıçarşı’da “Gram altın ne kadar?” “Çeyrek ve tam altın kaç lira?” İşte 7 Mart altın fiyatları…

GRAM ALTIN NE KADAR?

İstanbul Kapalıçarşı'da 223,04 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 223,12 liradan, bin 487 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 509 liradan, 202 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 217 liradan, bin 439 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 467 liradan satıldı.

YARIM ALTIN NE KADAR?

719 liradan alınan Yarım Ziynet 738 liradan satıldı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

359 liradan alınan Çeyrek Ziynet 369 liradan satıldı.