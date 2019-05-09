Gram altın ne kadar? Çeyrek ve tam altın kaç lira? 9 Mayıs altın fiyatları…
Trump’ın Çin ürünlerine ek vergi getireceği açıklamasının ardından altın yükselişine devam etti. Altın talebinin güçlü olduğu sezonda yatırımcı altın fiyatlarını merak ediyor. Peki, Gram altın ne kadar? Çeyrek ve tam altın kaç lira? 9 Mayıs Kapalıçarşı altın fiyatları…
Yaşanan küresel ekonomik gelişmeler ve ekonomik veriler altını talebi arttırdı. Talebin güçlü olması altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketliliğe neden oldu. Yatırımcı internette sıklıkla Gram altın ne kadar? Çeyrek ve tam altın kaç lira? sorularını aratıyor. İşte 9 Mayıs Kapalıçarşı altın fiyatları…
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
253,44 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gram altın) 253,48 liradan, bin 690 liradan alınan Cumhuriyet altını bin 715 liradan satılıyor.
TAM ALTIN NE KADAR?
230,51 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 247,11 liradan, bin 636 liradan alınan tam altın bin 668 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
818 liradan alınan yarım altın 839 liradan ve 409 liradan alınan çeyrek altın 419 liradan satılıyor.