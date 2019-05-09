Gram altın ne kadar? Çeyrek ve tam altın kaç lira? 9 Mayıs altın fiyatları…

Gram altın ne kadar? Çeyrek ve tam altın kaç lira? 9 Mayıs altın fiyatları… Trump’ın Çin ürünlerine ek vergi getireceği açıklamasının ardından altın yükselişine devam etti. Altın talebinin güçlü olduğu sezonda yatırımcı altın fiyatlarını merak ediyor. Peki, Gram altın ne kadar? Çeyrek ve tam altın kaç lira? 9 Mayıs Kapalıçarşı altın fiyatları…